Κοινωνία

Αστυνομικός πυροβόλησε σε αυτοκίνητο μετά από τροχαίο

Εκτός εαυτού ήταν ο άνδρας, ο οποίος δεν ήταν εν υπηρεσία, την ώρα του τροχαίου ατυχήματος. Τέθηκε ήδη σε διαθεσιμότητα.

"Εκτός εαυτού" βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης ένας αστυνομικός, ο οποίος, μετά από σύγκρουση του οχήματος του με άλλο αυτοκίνητο, πυροβόλησε με το όπλο του δύο φορές στο πορτ-μπαγκάζ του άλλου ΙΧ.

Όλα συνέβησαν στον Χολαργό. Το αυτοκίνητο του αστυνομικού συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο ενός πολίτη. Οι οδηγοί λογομάχησαν, σύμφωνα με τις έως τώρα πληρφοορίες.

Κάποια στιγμή, ο αστυνομικός πήρε στα χέρια του το όπλο του, το απασφάλισε και άνοιξε πυρ κατά του άλλου οχήματος. Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι έριξε τουλάχιστον δύο πυροβολισμούς, με φορά προς το πορτ-μπαγκάζ του ΙΧ.

Στο σημείο του τροχαίου επικράτησε πανδαιμόνιο, ωστόσο με την παρέμβαση των ψυχραιμοτέρων τα πνεύματα ηρέμησαν και πλέον έχει επιληφθεί του περιστατικού η Αστυνομία.

Ο αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα με απόφαση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

"Με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας τίθεται σε διαθεσιμότητα Αστυφύλακας, που υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, γιατί σήμερα το μεσημέρι, ευρισκόμενος εκτός υπηρεσίας, εξήλθε του αυτοκινήτου του και πυροβόλησε δύο φορές με το υπηρεσιακό του όπλο στο πορτ μπαγκάζ ετέρου αυτοκινήτου, με το οποίο είχε προηγηθεί τροχαίο περιστατικό στην περιοχή Χολαργού.

Την υπόθεση ανέλαβε και χειρίζεται η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας".