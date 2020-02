Αθλητικά

Όπεν Ντουμπάι: στα προημιτελικά ο Τσιτσιπάς

Ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του Έλληνα πρωταθλητή για την είσοδο στους «4» του φημισμένου τουρνουά.

Η «προέλαση» του Στέφανου Τσιτσιπά στο Dubai Tennis Championships συνεχίζεται.

Ο Έλληνας τενίστας (Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη) αντιμετώπισε στο πλαίσιο της φάσης των «16» τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ από το Καζακστάν (Νο 47), επικράτησε με 7-6(1), 6-4 και προκρίθηκε στους προημιτελικούς της διοργάνωσης, ύστερα από «μάχη» διάρκειας περίπου 96 λεπτών.

Στους «8» ο 21 ετών τενίστας θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Γιαν-Λέναρντ Στρουφ (Γερμανία, Νο 34 στην παγκόσμια κατάταξη)-Νικολόζ Μπασιλασβίλι (Γεωργία, Νο 29).