Πολιτική

Τσίπρας για μεταναστευτικό: αδιέξοδη η επιλογή αυταρχισμού και βίας

«Δεν μπορείς να ζητάς αλληλεγγύη από την ΕΕ και να μη δείχνεις στα νησιά μας|, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Έκκληση για την "απόσυρση των ΜΑΤ από τα νησιά" και την "αναστολή των εργασιών για τη δημιουργία φυλακών" απευθύνει στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για "αδιέξοδη επιλογή αυταρχισμού και βίας". Στη βάση αυτών των προϋποθέσεων, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλώνει "ετοιμότητα" να βάλει "πλάτη για τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου διαχείρισης της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης".

"Μετά από επτά μήνες παλινωδιών και αλλεπάλληλων αλλαγών συντονιστών για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, η κυβέρνηση συνεχίζει να πορεύεται με χωρίς στρατηγική αλλά με περίσσιο αυταρχισμό", αναφέρει σε δήλωσή του, ο Αλ. Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι "οι ιδεοληψίες και η διαχειριστική της ανικανότητα έχουν μετατρέψει τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου σε «μόνιμο πάρκινγκ ψυχών»". "Ακριβώς δηλαδή αυτό που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης κατήγγειλε προεκλογικά και υποσχόταν ότι αν εκλεγεί θα αποτρέψει", υπενθυμίζοντας ότι "τότε, η Μόρια, παρά τις εξαιρετικά μεγαλύτερες προσφυγικές ροές, είχε 5.000 και όχι 25.000 που έχει σήμερα".

Συνεχίζοντας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι "έχει ξεχάσει τις προεκλογικές υποσχέσεις και αρνείται να προχωρήσει στην αποσυμφόρηση των νησιών με μετεγκατάσταση ευάλωτων πληθυσμών στην ηπειρωτική Ελλάδα", ενώ "αφήνει τα νησιά μας να βουλιάξουν, μόνο και μόνο για να μη συγκρουστεί με τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους της παράταξής του στην επικράτεια, που αρνούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη".

Επιπλέον, καταγγέλλει ότι ο πρωθυπουργός "αποφασίζει μάλιστα να καταφύγει στη χρήση βίας απέναντι στους νησιώτες μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κρίσης εδώ και πέντε ολόκληρα χρόνια".

"Τα κέντρα που επιχειρεί να επιβάλει με τη βία των ΜΑΤ, δίπλα στις ήδη υπάρχουσες και υπεράριθμες δομές στα νησιά, δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα. Αντιθέτως θα επιδεινώσουν την δραματική κατάσταση, τόσο για τους νησιώτες όσο και για τους αιτούντες άσυλο", επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και καλεί τον Κ. Μητσοτάκη "έστω και την ύστατη στιγμή να αλλάξει ρότα" και συγκεκριμένα: "να ανακαλέσει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου", "να αποσύρει άμεσα τα ΜΑΤ από τα νησιά" και "να αναστείλει τις εργασίες για τη δημιουργία φυλακών".

Συγχρόνως, υπογραμμίζει ότι "στο βαθμό που ο κ. Μητσοτάκης εγκαταλείψει την αδιέξοδη επιλογή του αυταρχισμού και της βίας, ο ΣΥΡΙΖΑ ως υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση, είναι έτοιμος να βάλει πλάτη για τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου διαχείρισης της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης", κάνοντας λόγο για ανάγκη "διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες, για την αποσυμφόρηση των νησιών μας".

"Αν όμως επιμείνει στις αδιέξοδες και αυταρχικές επιλογές, δεν μπορούμε παρά να είμαστε απέναντι στην κυβέρνηση, και δίπλα στους συμπολίτες μας στα νησιά που δικαίως αγωνιούν και αντιστέκονται. Διότι δε μπορείς να ζητάς αλληλεγγύη και στήριξη στις χώρες της ΕΕ και να συμπεριφέρεσαι χωρίς αλληλεγγύη και στήριξη στα νησιά της ελληνικής επικράτειας", καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας.