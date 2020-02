Αθλητικά

Ολυμπιακός: “χτύπησε” τους “ερυθρόλευκους” ο κορονοϊός

Με πίστη για την ανατροπή, αλλά ανησυχώντας και για τα αυξανόμενα κρούσματα του κορονοϊού σε όλη της Ευρώπη, πάτησαν στο Λονδίνο οι «ερυθρόλευκοι».

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται από σήμερα στο Λονδίνο για τη ρεβάνς της ήττας του με 0-1 από την Άρσεναλ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι.

Η παγκόσμια ανησυχία για τον κορονοϊό που βρίσκεται πλέον και στην Ευρώπη, οδήγησε αρκετούς από τους παίκτες του Ολυμπιακού να εμφανιστούν με προστατευτικές μάσκες προσώπου στο αεροδρόμιο Στάνσετ.