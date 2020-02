Πολιτισμός

Κώστας Βουτσάς: πότε θα γίνει η κηδεία του

Η έκκληση της κόρης του αγαπημένου ηθοποιού που “έφυγε” σε ηλικία 88 ετών…

Στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών θα πέσει η “αυλαία” για τον Κώστα Βουτσά, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών στο νοσοκομείο Αττικόν

H εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την προσεχή Παρασκευή στις 11:00 στη Μητρόπολη Αθηνών. Η κηδεία του Κώστα Βουτσά θα γίνει στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η κόρη του, Θεοδώρα Βουτσά, ενημέρωσε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook πώς όποιος επιθυμεί, αντί για στεφάνι μπορεί να καταθέσει χρήματα στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, καθώς ο Κώστας Βουτσάς αγαπούσε την προσφορά.