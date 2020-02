Οικονομία

Έως 29 Μαΐου η παράταση για λάθος αναδρομικά συνταξιούχων από το 2014

Τι προβλέπει η τροπολογία, που κατέθεσε στη Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Του Νίκου Ρογκάκου

Μέτρα για να μην πληρώσουν έξτρα φόρους ιδιοκτήτες ΙΧ και χιλιάδες συνταξιούχοι, έλαβε το υπουργείο Οικονομικών με τροπολογία που κατέθεσε στην Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Ειδικότερα, με την τροπολογία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις αποδοχές που εισπράχτηκαν αναδρομικά εντός του 2013 από συνταξιούχους αλλά και για το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.

Για τις συντάξεις

Προβλέπεται ότι «οφειλές από πράξεις διοικητικού πληθωρισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31ή Δεκεμβρίου 2019, με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση, για αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013, καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 29η Μαΐου 2020».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας Σταϊκούρα, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 είχαν εκδοθεί από τη φορολογική διοίκηση, με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της, πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για αποδοχές (όπως συντάξεις) που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013 από χιλιάδες φορολογούμενους. Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι οι παραπάνω οφειλές καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 29η Μαΐου αντί της 28 Φεβρουαρίου 2020, πρόβλεψη που είναι αναγκαία προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για να υπάρξουν διορθωτικές παρεμβάσεις, σε περιπτώσεις που εκ παραδρομής επιβλήθηκαν φορολογικές υποχρεώσεις.

Αναβολή για αυξήσεις στα ΙΧ

Με άλλη διάταξη στην ίδια τροπολογία, λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου οι τιμές εκπομπής ρύπων διοξειδίου του άνθρακα CO του των οχημάτων, για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, να εξακολουθούν να λαμβάνονται υπ' όψιν με βάση την τυποποιημένη διαδικασία δοκιμών του νέου ευρωπαϊκού κύκλου οδήγησης μέχρι 31.12. 2020.

Ωστόσο από 1.1.2021 και εφεξής θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα CO2 των οχημάτων, σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων από την οποία προκύπτουν προσαυξημένες τιμές σε σχέση με την παλαιότερη μέθοδο.

Η τιμή της εκπεμπόμενης μάζας εξαίρετου άνθρακα CO του αποτελεί διαμορφωτικό παράγοντα του τέλους ταξινόμησης αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις, των τελών κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει αύξηση για τα οχήματα που ταξινομούνται εντός του 2020.

Η ρύθμιση χαρακτηρίζεται αναγκαία ώστε να δοθεί απαραίτητος χρόνος για τη διαμόρφωση μιας νέας μεθόδου αντιστοίχισης των τιμών του διοξειδίου του άνθρακα από το 2021, όπως προκύπτουν με τη νέα μέθοδο υπολογισμού τους, ώστε να αποφευχθούν δυσανάλογες επιβαρύνσεις των αυτοκινήτων.