Πολιτική

Επιχείρηση εκτόνωσης στα νησιά του Βορείου Αιγαίου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει η κυβέρνηση, η οποία εμμένει, ωστόσο, στην εφαρμογή του σχεδίου της.

Πρωτοβουλίες για εκτόνωση της έντασης μετά τα ακραία επεισόδια στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπου ξεκίνησε η πρώτη φάση κατασκευής των κλειστών δομών, αναλαμβάνει η κυβέρνηση, που είναι ωστόσο αποφασισμένη να προχωρήσει με την εφαρμογή του σχεδίου της.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με συμμετοχή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του υφυπουργού Λευτέρη Οικονόμου και του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα, αποφασίστηκε να κληθεί αύριο το απόγευμα ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου μαζί με τους αντιπεριφερειάρχες και τους δημάρχους των τριών νησιών, της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου, ώστε να γίνει μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης.

Ταυτόχρονα, θα αποσυρθούν από τα νησιά αύριο, οι αστυνομικές δυνάμεις που είχαν φθάσει εκεί ενισχυτικά, αφού ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του σχεδίου και ξεκίνησαν τα έργα κατασκευής.

ΣΥΡΙΖΑ: ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός υπεύθυνος αυτού του χάους

Κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας ότι τώρα καλεί σε διάλογο αφού πρώτα "μετέτρεψε σε εμπόλεμη ζώνη" τα νησιά. Παράλληλα τον καλεί "να εγκαταλείψει οριστικά την επικίνδυνη επιλογή της βίας και του αυταρχισμού, πριν η εμμονή του οδηγήσει σε θύματα".

Ειδικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι "ο κ. Μητσοτάκης, μετά το επτάμηνο μπάχαλο και αφού μετέτρεψε σε εμπόλεμη ζώνη τα νησιά για 48 ώρες, οδηγώντας την κατάσταση σε πρωτοφανείς συνθήκες σύγκρουσης και κοινωνικής αναταραχής, ακόμα και με πυροβολισμούς, ανακαλεί άρον άρον τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Και αύριο, μετά το φιάσκο και εκ των υστέρων, καλεί σε διάλογο τον περιφερειάρχη και τους δημάρχους, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος".

Ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει ότι "ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός υπεύθυνος αυτού του χάους" και τονίζει πως "η μόνη ρεαλιστική λύση είναι ο διάλογος, η αποσυμφόρηση των νησιών και ο δίκαιος διαμοιρασμός των βαρών της προσφυγικής κρίσης με αλληλεγγύη ανά την επικράτεια, όπως είχε δρομολογήσει ο ΣΥΡΙΖΑ". Συμπληρώνει δε, πως "σε αυτή τη λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αρωγός ως υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση, όπως δεσμεύθηκε ο πρόεδρος του κόμματος, για την εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου διαχείρισης της κρίσης".