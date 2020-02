Αθλητικά

Μάρτινς για Φορτούνη: κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για τη ρεβάνς με την Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Ως απόφαση της ομάδας, χαρακτήρισε την επιλογή του ο Πέδρο Μαρτίνς να αφήσει εκτός αποστολής τον Κώστα Φορτούνη εν όψει της αυριανής (27/02) ρεβάνς με την Άρσεναλ στο «Emirates» για τους «32» του Europa League.

Ο Πορτογάλος τεχνικός ρωτήθηκε δις για την «απουσία» του διεθνούς μεσοεπιθετικού και τόνισε με νόημα πως κανένας δεν είναι πάνω από τον Ολυμπιακό, ενώ συμπλήρωσε πως η ομάδα του έχει εκπλήξει πολλές φορές τους πάντες με τις δυνατότητές της, τονίζοντας πως πιστεύει σε μία πολύ ανταγωνιστική εμφάνιση απέναντι στους «κανονιέρηδες».

Αρχικά ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» ρωτήθηκε για τις τρεις σημαντικές απουσίες που έχει ο Ολυμπιακός για τη ρεβάνς με την Άρσεναλ (Σεμέδο, Σουντανί, Φορτούνη) κι απάντησε: «Πράγματι υπάρχουν τρεις απουσίες αύριο, οι δύο από ανάγκη και η μία (σ.σ. Φορτούνης) από απόφαση μας.

Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι πως αυτή η ομάδα πολλές φορές έχει εκπλήξει με τις δυνατότητές της. Πολλές φορές αντιμετωπίσαμε απουσίες αλλά κάναμε την έκπληξη. Δείξαμε ότι το θέλουμε, έχουμε την πίστη γιατί θα κάνουμε τα πάντα. Όσοι βρίσκονται εδώ έχουν αφομοιώσει το πλάνο μας και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πράξη».

Όταν ακολούθως ρωτήθηκε πολύ πιο αναλυτικά, για την απουσία του Φορτούνη, ο Μαρτίνς τόνισε με νόημα, «Είναι μία επιλογή. Κανένας δεν είναι πάνω από τον Ολυμπιακό. Αύριο παίζουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Έχουμε πετύχει πολλά κι αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και αύριο. Να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό το ματς. Οι φίλαθλοί μας αξίζουν τα καλύτερα. Αύριο θα είναι πολλοί φίλαθλοί μας στο γήπεδο και έχουμε σκοπό, όσοι είμαστε εδώ να κάνουμε τα πάντα για την ομάδα. Όπως κάναμε μέχρι τώρα και θέλουμε να συνεχίσουμε».

Για το αν το... Λονδίνο «χρωστάει» κάτι στον ίδιο και τον Ολυμπιακό, για τα όσα έγιναν στο προηγούμενο παιχνίδι που έδωσαν οι «ερυθρόλευκοι» στην αγγλική πρωτεύουσα κόντρα στην Τότεναμ, ο Μαρτίνς είπε, «Το παιχνίδι είναι σημαντικό και όλοι πιστεύουμε ότι η ομάδα θα δείξει τον ίδιο ενθουσιασμό και θέληση που έδειξε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Το να παίξουμε καλά δεν είναι αρκετό, η νίκη είναι μονόδρομος. Οπότε πρέπει να κερδίσουμε αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Όμως η ομάδα έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο είναι κάτι που η ομάδα έχει δείξει ότι το θέλει, μπορείτε να το δείτε και μέσα στα αποδυτήρια ότι υπάρχει αυτό το πνεύμα, το πιστεύουμε και θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε».

Ο Ολυμπιακός πήρε προ ημερών μία πολύ μεγάλη νίκη στην Τούμπα, η ψυχολογία του είναι στα... ύψη, όμως ο Πορτογάλος ήταν πολύ προσεκτικός στις τοποθετήσεις του, «Το κίνητρο υπήρχε από την αρχή, γιατί παίζουμε κόντρα σε μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Είναι ένας σημαντικός αγώνας για εμάς. Όπως επίσης είναι σημαντικό για εμάς να παίζουμε στην Ευρώπη. Το ότι ερχόμαστε από μια σημαντική νίκη με έναν δυνατό αντίπαλο αυξάνει την αυτοπεποίθηση. Είναι σημαντικό να έχεις κερδίσει ένα σημαντικό παιχνίδι. Ερχόμασταν προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο αντίπαλο αλλά σίγουρα την ισορροπία της αυτοπεποίθησης τη βοηθάει η τελευταία μας νίκη».

Όσο για το ποια είναι τα πιο «δυνατά» σημεία της Άρσεναλ, «Είναι μια ομάδα που έχει βελτιωθεί στην επίθεση. Όταν θέλει να βλάψει τον αντίπαλο μπορεί να το καταφέρει. Δείξαμε πως για μεγάλο μέρος του αγώνα ήμασταν καλύτεροι. Πιστεύουμε πως μπορούμε να παίξουμε καλά. Έχουμε τα πλεονεκτήματα μας.

Είναι πολλά τα συστατικά που χρειάζονται στον αυριανό αγώνα. Υπάρχουν στοιχεία που χρειάζεται μια ομάδα, η θέληση μόνο δεν αρκεί. Έχουμε καλή τακτική, μια ομάδα που αποτελεί μια οικογένεια, με έμπειρους παίκτες που μπορούν να προσφέρουν».