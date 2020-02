Κοινωνία

Αποχώρηση των ΜΑΤ από Λέσβο και Χίο

Οι πρώτες διμοιρίες μπήκαν ήδη στο πλοίο στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Το πλοίο θα περάσει και από τη Χίο για να επιβιβαστούν και οι υπόλοιπες διμοιρίες...

Αναχώρησαν στις 9:00 το πρωί από το λιμάνι της Μυτιλήνης άνδρες της Αστυνομίας (διμοιρίες ΜΑΤ - ΥΜΕΤ) που είχαν μεταφερθεί στο νησί το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προς Τρίτη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες στην επιταγμένη έκταση στο Καβακλή, όπου σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό της κυβέρνησης θα κατασκευασθεί νέα δομή φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων.

Η αναχώρηση έγινε από τη Μυτιλήνη με το πλοίο «Νήσος Ρόδος» το οποίο εκτάκτως δρομολογήθηκε προκειμένου να μεταφέρει από το νησί τις αστυνομικές δυνάμεις. Με το ίδιο πλοίο θα μετακινηθούν ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα οχήματα, αλλά και τα μηχανήματα του Στρατού, ενώ στις 12:00 το μεσημέρι το ίδιο πλοίο θα παραλάβει από τη Χίο τις αντίστοιχες δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε μέσω του Status 107,7 ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Γρηγόρης Γερακαράκος. Ο ίδιος υποστήριξε, μιλώντας στον Δημήτρη Βενιέρη, ότι υπάλληλοι του Λιμενικού προέβησαν σε χειρονομίες κατά αστυνομικών, λέγοντας μάλιστα ότι θα καταθέσει και αναφορά στην εισαγγελία.

«Η Ελληνική Αστυνομία υπάρχει για να παρέχει ασφάλεια στην ελληνική κοινωνία και όχι για να περιφέρεται χωρίς επιχειρησιακό σχεδιασμό και να διασύρεται ανά την Ελλάδα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μοναδικός ηθικός πολιτικός αυτουργός για τις απαράδεκτες επιθέσεις που δέχτηκαν αστυνομικοί στα ξενοδοχεία που διέμεναν στα νησιά, είναι ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά. Οι κατ’ εξακολούθηση αποτυχημένες και απαράδεκτες πολιτικές του στο προσφυγικό είναι αυτές που έχουν εξοργίσει τους κατοίκους των νησιών τούτες τις μέρες. Πρέπει άμεσα να αποσυρθούν οι επιπρόσθετες δυνάμεις της ΕΛΑΣ από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και σε καμία περίπτωση να μην αντικατασταθούν με άλλες», αναφέρει σε δήλωση του ο Γιάννης Ραγκούσης, Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ αρμόδιος για την Προστασία του Πολίτη.

Σάλος έχει προκληθεί και με ένα βίντεο που δείχνει τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη να συνομιλεί με στέλεχος της κυβέρνησης στο τηλέφωνο και να χρησιμοποιεί προκλητικές εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού και των ΜΑΤ που βρίσκονται στα νησιά για τη δημιουργία κλειστών δομών.

«Ήταν μια ιδιωτική συνομιλία, μακράν του πλήθους. Βρίσκομαι σε ένα στρατόπεδο όπου είχαν καταφύγει τα ΜΑΤ και τα πολιορκούσαν οι κάτοικοι και επειδή το ήθελα, αλλά και μου το ζήτησε και η Κυβέρνηση, ήμουν εκεί για να προστατεύσω τους αστυνομικούς, καθώς πριν από λίγο είχε γίνει και η επίθεση στα ΜΑΤ στην Χίο», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης.

Συνεχίζεται η γενική απεργία στη Μυτιλήνη

Με αποφάσεις που έλαβαν, αργά το βράδυ, οι διοικήσεις του Επιμελητηρίου Λέσβου, του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, του Παλλεσβιακού Εργατουπαλληλικοού Κέντρου και του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ συνεχίζεται και σήμερα η γενική απεργία. Το πρωί πραγματοποιείται στην πλατεία Σαπφούς της Μυτιλήνης συγκέντρωση διαμαρτυρίας «ενάντια στην κρατική βία και καταστολή», σύμφωνα με τους διαδηλωτές.

Η χθεσινή ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα για τη Λέσβο. Η γενική απεργία που είχε κηρύξει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ανταποκρίθηκαν σε αυτή όλοι οι φορείς του νησιού, είχε σαν αποτέλεσμα το σφράγισμα κάθε οικονομικής δραστηριότητας.

Στις 11:00 το πρωί πραγματοποιήθηκε ογκώδης διαδήλωση, που ξεκίνησε από την πλατεία Σαπφούς της Μυτιλήνης, ενώ η πορεία που ακολούθησε κατέληξε στην κλειστή γενική γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που ήταν κλειστή λόγω της απεργίας της ΑΔΕΔΥ. Στη συνέχεια, οι διαδηλωτές μετακινήθηκαν με κάθε τρόπο προς την Καράβα και το Διαβολόρεμα, τα δυο άκρα του δρόμου που οδηγεί στον επιταγμένο χώρο των 261 στρεμμάτων, όπου θα κατασκευαστεί η σχεδιαζόμενη νέα δομή μεταναστών και προσφύγων στη Λέσβο.

Η άφιξη τους στην Καράβα από τη μεριά της Μυτιλήνης ή από τη μεριά του Μανταμάδου και στο Διαβολόρεμα, αύξησε την πίεση προς τους άνδρες των ΜΑΤ. Οι συγκρούσεις που ακολούθησαν ήταν άγριες και εξελίχθηκαν, είτε μέσα στα χωράφια, είτε στο μέσον του δρόμου.

Το απομεσήμερο, ομάδες διαδηλωτών μέσα από δασικά μονοπάτια, έφτασαν στου Καβακλή, την επιταγμένη έκταση, όπου βρισκόταν άνδρες των ΜΑΤ και μηχανήματα που πραγματοποιούσαν εργασίες για την κατασκευή της νέας δομής. Στο οροπέδιο αυτό εξελίχθηκε άγρια μάχη με πετροπόλεμο από μεριάς διαδηλωτών και με τα ΜΑΤ να απαντούν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Τελικά τα ΜΑΤ υποχώρησαν, ενώ κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων υπέστησαν σοβαρές ζημιές δυο κλούβες της ΕΛΑΣ.

Αργά το απόγευμα έγινε γνωστή η απόφαση για αποκλιμάκωση των δυνάμεων της αστυνομίας. Η αναχώρηση από το Διαβολόρεμα ήταν σχετικά εύκολη, παρά τις συγκρούσεις που τη συνόδευσαν.

Στην Καράβα τα πράγματα ήταν δυσκολότερα, αφού η αστυνομία είναι εγκλωβιστεί μεταξύ διαδηλωτών από το Μανταμάδο από τα βόρεια, από τη Μυτιλήνη από τα νότια και από το Καβακλή, που μετά την αποχώρηση των ΜΑΤ βγήκαν στα πλάγια της Αστυνομίας. Μετά από διαπραγματεύσεις, με την καταλυτική συμβολή του δημάρχου Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρου, του προέδρου της κοινότητας Μανταμάδου Χαράλαμπου Τζελαιδή, των βουλευτών Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μπουρνού και του ΚΚΕ Μαρίας Κομνηνάκα, οι αστυνομικές δυνάμεις οδηγήθηκαν με ασφάλεια εκτός του κλοιού των διαδηλωτών. Μάλιστα, επικεφαλής της πορείας των αστυνομικών ήταν ο ίδιος ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, προκειμένου να μην υπάρξουν ενέργειες σε βάρος των ανδρών της ΕΛΑΣ.

Τόσο στην Καράβα, όσο και στο Διαβολόρεμα, παρέμειναν μεγάλες ομάδες διαδηλωτών που περιφρουρούν την έκταση. Διαδηλωτές παρέμειναν και στην επιταγμένη έκταση στου Καβακλή.