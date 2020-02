Life

Η Ελένη Καρουσάκη στο “Πρωινό” για τ(βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής για την καριέρα της, τον πατέρα της και τα απρόοπτα που έχει αντιμετωπίσει στην πορεία της.