Τεχνολογία - Επιστήμη

Φυσικός δορυφόρος της Γης με μέγεθος... αυτοκινήτου!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι ειδικοί για τον "προσωρινό", όπως αναφέρουν, δορυφόρο, με την ονομασία "2020 CD3"

Έναν νέο μικροσκοπικό συνοδό σε τροχιά γύρω της απέκτησε η Γη. Πρόκειται για ένα προσωρινό φυσικό δορυφόρο σε μέγεθος αυτοκινήτου, ο οποίος ονομάστηκε «2020 CD3» από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση.

Ο νέος μίνι-δορυφόρος διαμέτρου δύο έως 3,5 μέτρων, ο οποίος εκτιμάται ότι γυρνάει γύρω από τη Γη εδώ και περίπου τρία χρόνια, έγινε αντιληπτός αρχικά από αστρονόμους του παρατηρητηρίου Catalina Sky Survey του Πανεπιστημίου της Αριζόνα των ΗΠΑ στις 15 Φεβρουαρίου.

Έκτοτε οι επιστήμονες από έξι άλλα αστεροσκοπεία σε όλο τον κόσμο τον παρακολούθησαν και επιβεβαίωσαν επίσημα ότι έχει τεθεί σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας, κάτι που αναμένεται να είναι προσωρινό.

Η Γη κατά καιρούς έλκει με τη βαρύτητα της μικροσκοπικούς αστεροειδείς, τους οποίους μετατρέπει σε δορυφόρους της, ώσπου αυτοί κάποια στιγμή απελευθερώνονται από τα «δεσμά» τους και συνεχίζουν το ταξίδι τους. Σύμφωνα με την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA), οποιαδήποτε στιγμή γύρω από τη Γη υπάρχει τουλάχιστον άλλος ένας φυσικός δορυφόρος πέρα από τη Σελήνη, με διάμετρο άνω του ενός μέτρου, ενώ πολλά μικρότερα σώματα επίσης γυρνούν γύρω της.

Ο «2020 CD3», ο οποίος χρειάζεται περίπου 47 μέρες για μια πλήρη περιφορά γύρω από τη Γη, είναι ο δεύτερος μικρός φυσικός δορυφόρος που γίνεται αντιληπτός, μετά τον "2006 RH120" που είχε ανακαλυφθεί το 2006 επίσης από το τηλεσκόπιο Catalina Sky και είχε «απελευθερωθεί» από τη Γη το 2007. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι ο "2020 CD3" θα κάνει κάτι ανάλογο φέτος την άνοιξη, μάλλον τον Απρίλιο.