Life

Πλάθιντο Ντομίνγκο: Ακύρωση εμφανίσεων στην “σκιά” της σεξουαλικής παρενόχλησης

Ο διάσημος καλλιτέχνης ζήτησε συγγνώμη από τις 20 γυναίκες στις ΗΠΑ που τον κατηγορούν, όμως...

Ο διάσημος Ισπανός τενόρος Πλάθιντο Ντομίνγκο ανακοίνωσε σήμερα ότι ακυρώνει τις εμφανίσεις του στο Teatro Real της Μαδρίτης και σε άλλες θεατρικές σκηνές που έχουν έρθει σε δύσκολη θέση λόγω των κατηγοριών εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση.

Ο 79χρονος καλλιτέχνης, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τις 20 γυναίκες στις ΗΠΑ που τον κατηγορούν για σεξουαλική παρενόχληση, εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι η συγγνώμη του αυτή μπορεί να άφησε μια "εσφαλμένη εντύπωση".

"Η συγγνώμη μου ήταν ειλικρινής και την εξέφρασα με όλη μου την καρδιά προς οποιαδήποτε συνάδελφο μπορεί να πλήγωσα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με ό,τι είπα ή έκανα", γράφει σε ανακοίνωσή του. "Όμως ξέρω τι δεν έκανα και θα το αρνηθώ ξανά. Δεν ήμουν ποτέ επιθετικός απέναντι σε κάποιον άνθρωπο και δεν έκανα ποτέ τίποτα για να εμποδίσω ή να βλάψω την καριέρα κάποιου", διαβεβαιώνει.

Η συγγνώμη του συνέπεσε με τη δημοσίευση ανεξάρτητης έρευνας, η οποία διεξήχθη κατόπιν εντολής του αμερικανικού συνδικάτου καλλιτεχνών της όπερας και η οποία συμπέρανε ότι ο Πλάθιντο Ντομίνγκο είχε στο παρελθόν "ανάρμοστη συμπεριφορά, η οποία κυμαίνεται από φλερτ ως σεξουαλικές προτάσεις, εντός και εκτός του χώρου εργασίας του".

Στη Μαδρίτη, το ισπανικό υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να αποσύρει τον καλλιτέχνη από εκδήλωση που προβλεπόταν για τον Μάιο στο Εθνικό Θέατρο της Θαρθουέλα, όπου θα γιόρταζε τα 50 χρόνια της σταδιοδρομίας του."Από την στιγμή που λέει ότι ό,τι έγινε έγινε" και αφορά "σοβαρές πράξεις που εμπλέκουν πολλές γυναίκες, αποφασίσαμε ότι δεν υπάρχει λόγος να διατηρήσουμε την παρουσία του", δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Πολιτισμού Χοσέ Μανουέλ Ροντρίγκεθ Ουρίμπες.

Ο τενόρος ακύρωσε μόνος του τις εμφανίσεις του στις παραστάσεις της "La Traviata" στο Teatro Real της Μαδρίτης "μερικές ώρες πριν από συνεδρίαση" της διεύθυνσης του καλλιτεχνικού ιδρύματος για να αποφασίσει αν θα αποσύρει την συμμετοχή του στις παραστάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Teatro Real, το οποίο διαχειρίζεται δημόσιο ίδρυμα στο οποίο εκπροσωπείται το υπουργείο. Στη συνέχεια το Teatro Real προσθέτει ότι "επαναβεβαιώνει την πολιτική του μηδενικής ανοχής στην παρενόχληση και στην οποιουδήποτε είδους κακοποίηση και την διαρκή αλληλεγγύη του προς τα θύματα".

Σε έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Αύγουστο από το πρακτορείο Associated Press, 9 γυναίκες δήλωναν ότι παρενοχλήθηκαν από τον διάσημο τενόρο από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, κατηγορώντας τον για θωπείες, αναγκαστικά φιλιά, ανάρμοστα σχόλια και ότι στην περίπτωση άρνησης έβλαπτε την σταδιοδρομία τους. Το Associated Press δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο και δεύτερη έρευνα, στην οποία άλλες 11 γυναίκες δήλωναν ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον Πλάθιντο Ντομίνγκο.

"Αποσύρομαι από τις εμφανίσεις μου σε θέατρα και εταιρείες που θα έχουν δυσκολία να τηρήσουν αυτές τις δεσμεύσεις", προσθέτει στην ανακοίνωσή του ο διεθνώς διάσημος τενόρος, ο οποίος αναγκάστηκε τους τελευταίους μήνες να απαρνηθεί την καριέρα του στις ΗΠΑ.

Οι διοργανωτές φεστιβάλ μουσικής και χορού στην Ουμπέδα, στη νότια Ισπανία, ανακοίνωσαν "την ακύρωση εμφάνισης" του Πλάθιντο Ντομίνγκο, η οποία προβλεπόταν για τις 3 Μαΐου.

Ωστόσο ο καλλιτέχνης έχει ακόμη μπροστά του πολλές προγραμματισμένες παραστάσεις, κυρίως στο Αμβούργο, τη Μόσχα, τη Βιένη, τη Βερόνα και το Λονδίνο.