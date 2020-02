Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: υπάρχουν φάρμακα διαβεβαιώνουν οι φαρμακοβιομήχανοι

Συνάντηση του υπουργού Υγείας με τους εκπροσώπους και αντιπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας...

Τη διαβεβαίωση των εκπροσώπων της φαρμακοβιομηχανίας για την επάρκεια των κατάλληλων φαρμάκων στην ελληνική αγορά για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, έλαβε ο υπουργός Υγείας.

Όπως δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας μετά από σύσκεψη με τους εκπροσώπους και αντιπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας, «σε συνέχεια των δηλώσεων του πρωθυπουργού της χώρας και προέδρου της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, το μεσημέρι στο Υπουργικό Συμβούλιο, κάλεσα σήμερα εκτάκτως τους εκπροσώπους και αντιπροσώπους των φαρμακοβιομηχανιών, οι οποίοι με διαβεβαίωσαν για την επάρκεια των φαρμάκων στην ελληνική αγορά».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχάνων (ΠΕΦ) Θεόδωρος Τρύφων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Ολύμπιος Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος του Pharma Innovation Forum (PIF) Μάκης Παπαταξιάρχης και ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ) Κώστας Παναγούλιας.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο κ Παπαδημητρίου δήλωσε: «Η βιομηχανία του φαρμάκου έχει σταθεί όλα αυτά τα χρόνια με υψηλό αίσθημα ευθύνης στο πλευρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Έλληνα ασθενή. Αυτό θα συνεχίσει να πράττει και στην παρούσα φάση. Η τροφοδοσία της αγοράς συνεχίζεται κανονικά».

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαταξιάρχης είπε πως «στις ειδικές συνθήκες που ζούμε, οι οποίες είναι εν εξελίξει, θα εγγυηθούμε την απρόσκοπτη τροφοδοσία της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς, όσον αφορά στα φάρμακα για τον Έλληνα ασθενή και πάνω απ' όλα για τον Έλληνα πολίτη».

Όσον αφορά την επάρκεια αναλώσιμων υλικών, δεν τίθεται θέμα διαβεβαιώνουν κύκλοι του υπουργείου Υγείας, παρότι παραδέχονται ότι η Κίνα που παράγει μεγάλο μέρος από νοσοκομειακές μάσκες έχει σταματήσει να εξάγει, αλλά αυτό, όπως εξηγούν, είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Όπως αναφέρουν, υπάρχει ένα εργοστάσιο στην Βόρεια Ελλάδα που παράγει τέτοιες μάσκες και έχει ήδη ενημερωθεί να μην κάνει καμία εξαγωγή αλλά να κρατήσει και διαθέσει εφόσον χρειαστεί την παραγωγή του αποκλειστικά στην Ελλάδα.