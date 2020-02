Κόσμος

Εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός στην Ιντλίμπ

Από τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, ως και τον ΓΓ του ΟΗΕ γίνεται έκκληση να σταματήσει η αιματοχυσία και ο ξεριζωμός των ανθρώπων.

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού Γενς Στόλτενμπεργκ καταδίκασε τα «αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν αδιακρίτως το συριακό καθεστώς και η σύμμαχός του Ρωσία» στην Ιντλίμπ χθες σκοτώνοντας 33 τούρκους στρατιωτικούς και απηύθυνε έκκληση για «αποκλιμάκωση».

Ο Στόλτενμπεργκ συνομίλησε χθες βράδυ με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, κράτους-μέλους του NATO, ενημέρωσε εκπρόσωπος της συμμαχίας.

«Καταδίκασε τη συνέχιση των αεροπορικών πληγμάτων που γίνονται αδιακρίτως από το συριακό καθεστώς και τη σύμμαχό του Ρωσία στην επαρχία της Ιντλίμπ και κάλεσε τη Δαμασκό και τη Μόσχα να σταματήσουν την επίθεσή τους, να τηρήσουν το διεθνές δίκαιο και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για να εξευρεθεί ειρηνική λύση», πρόσθεσε η εκπρόσωπος του NATO Οάνα Λουνγκέσκου.

Ακόμη, ο Στόλτενμπεργκ «παρότρυνε όλα τα μέρη να προχωρήσουν σε αποκλιμάκωση αυτής της επικίνδυνης κατάστασης και να αποφύγουν την περαιτέρω επιδείνωση της φοβερής ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή», πρόσθεσε η ίδια.

Τουλάχιστον 33 τούρκοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό χθες στην επαρχία Ιντλίμπ. Η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι ανταποδίδει το πλήγμα σφυροκοπώντας τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή «όλες» τις «γνωστές» θέσεις του συριακού στρατού στην περιοχή, εντείνοντας τις ανησυχίες περί μείζονος κλιμάκωσης.

Γκουτέρες: Με την ώρα αυξάνεται ο κίνδυνος μεγαλύτερης κλιμάκωσης

Αν δεν γίνει τίποτε να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη βορειοδυτική Συρία, όπου τουλάχιστον 33 στρατιώτες της Τουρκίας σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό που εξαπέλυσαν αεροσκάφη του συριακού καθεστώτος και της συμμάχου του Ρωσίας, ο κίνδυνος κλιμάκωσης θα συνεχίσει να «αυξάνεται από ώρα σε ώρα», προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

«Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει την έκκλησή του να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός και δηλώνει πως ανησυχεί ιδιαίτερα όσον αφορά τον μεγεθυνόμενο κίνδυνο για τον άμαχο πληθυσμό εξαιτίας των κλιμακούμενων στρατιωτικών συγκρούσεων» στην επαρχία Ιντλίμπ, ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος του Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Εάν δεν αναληφθεί δράση γρήγορα, ο κίνδυνος ακόμη μεγαλύτερης κλιμάκωσης θα αυξάνεται ώρα με την ώρα», κρίνει ο Γκουτέρες, αναφέρεται στο κείμενο που διένειμε ο εκπρόσωπος.

Η Άγκυρα διεμήνυσε ότι θα «ανταποδώσει» το πλήγμα εναντίον των δυνάμεών της από τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις και τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή το τουρκικό πυροβολικό έπληττε στόχους.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας σφυροκοπούν με βαριά πυροβόλα τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή θέσεις των στρατευμάτων του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, λίγες ώρες αφότου υπέστησαν τουλάχιστον 29 απώλειες σε αεροπορικό βομβαρδισμό στην Ιντλίμπ, στο βορειοδυτικό τμήμα της Συρίας, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Η Άγκυρα απαίτησε από τη διεθνή κοινότητα να «αναλάβει τις ευθύνες της» ως προς την Ιντλίμπ με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα και αναμεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, η τουρκική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να «ανταποδώσει» στις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις το πλήγμα που δέχθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις της, με «τον ίδιο τρόπο» και «όλοι οι γνωστοί» στόχοι στην περιοχή βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο πληγμάτων από την τουρκική πολεμική αεροπορία, το πυροβολικό και άλλα στοιχεία.

Ο Ραχμί Ντογάν, ο κυβερνήτης της τουρκικής επαρχίας Χατάι, η οποία γειτονεύει με την Ιντλίμπ, ενημέρωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι οι απώλειες του τουρκικού στρατού στον βομβαρδισμό που έγινε χθες στην Ιντλίμπ — επέρριψε την ευθύνη για αυτόν στη συριακή αεροπορία — αυξήθηκαν σε τουλάχιστον 29. Έκανε επίσης λόγο για 36 τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων είναι σοβαρά.

Ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, ο διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είχε κάνει λόγο αργά χθες βράδυ, μιλώντας στο Γερμανικό Πρακτορείο, για τουλάχιστον 34 νεκρούς και δεκάδες ακόμη τραυματίες στις τάξεις του τουρκικού στρατού στον βομβαρδισμό από αέρος και με πυροβολικό εναντίον οχηματοπομπής του τουρκικού στρατού στην τοποθεσία Τζάμπαλ αλ Ζαουίγια, νότια της πόλης Σαρακέμπ.

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συγκάλεσε χθες βράδυ έκτακτη δίωρη σύσκεψη του τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΣΕΑ), με στελέχη της κυβέρνησής του, τους επιτελάρχες και τον αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών, μετά τις εξελίξεις στην Ιντλίμπ.

Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Γενικό Γραμματέα του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ, μετέδωσε το Anadolu.

Οργανώσεις σύρων αντικαθεστωτικών, με την υποστήριξη της Τουρκίας, απέσπασαν την Πέμπτη τη Σαρακέμπ από τα χέρια του συριακού στρατού, ο οποίος την είχε ανακαταλάβει προ ημερών· η Δαμασκός διεμήνυσε ότι θα άρχιζε νέα επιχείρηση για να θέσει ξανά αυτήν την πόλη καίριας σημασίας, από όπου διέρχονται μεγάλοι οδικοί άξονες, υπό τον έλεγχό της.

Ο απολογισμός του χθεσινού βομβαρδισμού των συριακών δυνάμεων εναντίον της τουρκικής οχηματοπομπής είναι ο βαρύτερος που είναι γνωστό πως έχουν υποστεί ποτέ οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στη Συρία.

Ο Ερντογάν, ο οποίος είχε κρίνει νωρίτερα χθες πως η ανάκτηση της Σαρακέμπ έδειχνε πως η κατάσταση μεταβάλλεται «προς όφελος» της Άγκυρας, είχε απευθύνει προχθές τελεσίγραφο στις συριακές ένοπλες δυνάμεις να σταματήσουν να πολιορκούν τις «θέσεις παρατήρησης» — τις βάσεις — του τουρκικού στρατού στην Ιντλίμπ μέχρι το τέλος του τρέχοντα μήνα.

«Ο χρόνος έχει σχεδόν τελειώσει», είπε ο Ερντογάν την Τετάρτη, πριν διαμηνύσει «σχεδιάζουμε να απελευθερώσουμε τις πολιορκημένες θέσεις παρατήρησής μας, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ως το τέλος του μήνα».

Πολλές από τις τουρκικές θέσεις βρίσκονται πλέον πίσω από τις γραμμές των μετώπων, μετά την προέλαση τις τελευταίες εβδομάδες του στρατού της Συρίας, που υποστηρίζεται από τη ρωσική πολεμική αεροπορία. Σύροι και Τούρκοι έχουν εμπλακεί επανειλημμένα σε εχθροπραξίες το τελευταίο διάστημα.