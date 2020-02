Πολιτική

ΕΛΑΣ: Θα αποδοθούν ευθύνες - οι αστυνομικοί έχουν στολή και αποστολή

Μηνυτήρια αναφορά κατά αδρών των ΜΑΤ, κατέθεσε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας ότι προπηλακίστηκε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής, Θεόδωρος Χρονόπουλος, σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα σε Λέσβο και Χίο, δήλωσε ότι, «Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας από χθες ανακοίνωσε ότι όλες οι συμπεριφορές και οι πράξεις που σχετίζονται με τα γεγονότα στη Λέσβο και τη Χίο θα διερευνηθούν γρήγορα και σε βάθος.

Οι όποιες ευθύνες, θα καταλογισθούν μέχρι κεραίας. Έκνομες ενέργειες δεν γίνονται ανεκτές. Όσο δύσκολες κι αν είναι οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν, όσα κι αν έχουν υποστεί, οι αστυνομικοί έχουν στολή και αποστολή. Η εντολή της πολιτικής ηγεσίας και η θέληση της φυσικής ηγεσίας του Σώματος είναι ρητή και ξεκάθαρη:

Οι αποφάσεις που χρειάζεται να παρθούν, θα παρθούν με ψυχραιμία, με προσήλωση στην αποστολή του Σώματος, αλλά και πλήρη συνείδηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο τόπος, η Αστυνομία και οι αστυνομικοί, σε πρωτόγνωρες συνθήκες αμφισβήτησης του κράτους δικαίου».

Μήνυση κατά ανδρών των ΜΑΤ κατέθεσε ο Μιχαηλίδης

Ο βουλευτής Χίου του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Μιχαηλίδης, κατέθεσε αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, «καταγγέλλει την απρόκλητη σε βάρος του επίθεση από άνδρες των ΜΑΤ και τον προπηλακισμό που δέχτηκε στην προσπάθειά του να διαμαρτυρηθεί για την βίαιη καθήλωση και τραυματισμό πολίτη κατά τη διάρκεια των γεγονότων της 25ης Φεβρουαρίου.

Πέραν του γεγονότος του προπηλακισμού, ο βουλευτής αναφέρεται λεπτομερώς στην αναφορά του στο γεγονός της βίαιης κακομεταχείρισης του πολίτη, ο οποίος, αν και αιμόφυρτος και όντας ακινητοποιημένος, δέχτηκε την απρόκλητη βία δυνάμεων των ΜΑΤ.

Ζήτησε δε από την Εισαγγελία τη διερεύνηση όλων των πιθανών ποινικών ευθυνών που φέρουν οι άνδρες των ΜΑΤ για το περιστατικό, επικαλούμενους και άλλους μάρτυρες».

Χθες και μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης των νησιών του βορείου Αιγαίου, ανακοινώθηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης, θα επισκεφθεί τις επόμενες μέρες, τη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο.

Προσλήψεις στην Υπηρεσία Ασύλου

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σε ανακοίνωση του ενημερώνει ότι, «Η πρόσληψη 220 συμβασιούχων υπαλλήλων, με την υπ. Αριθμόν ΣΟΧ 2/2019, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού της Υπηρεσίας Ασύλου στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς και στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Σκοπός της συγκεκριμένης ενέργειας είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης ασύλου και του διαχωρισμού του προσφυγικού προφίλ των αιτούντων, προκειμένου όσοι δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας να επιστρέφονται άμεσα προς τη Τουρκία. Επισημαίνεται πως, βάσει του νέου νόμου για το άσυλο, εξετάζονται κατά προτεραιότητα στα νησιά οι νέες αφίξεις προσφύγων και μεταναστών από 01/01/20.

Τέλος, οι νεοπροσληφθέντες εργαζόμενοι θα κληθούν, λίαν συντόμως, να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκμάθησης των διαδικασιών ασύλου».

ΣΥΡΙΖΑ: Μητσοτάκης – Χρυσοχοΐδης σφυρίζουν αδιάφορα για το φιάσκο με τα ΜΑΤ σε ρόλο χούλιγκανς

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του, επισημαίνει ότι «Δεν φτάνει που ο κ. Μητσοτάκης σφυρίζει αδιάφορα και δεν έχει ήδη αποπέμψει τον κ. Χρυσοχοΐδη για το πρωτοφανές φιάσκο και τις εικόνες ντροπής στα νησιά, με τα ΜΑΤ σε ρόλο χούλιγκανς να σπάνε αυτοκίνητα και κεφάλια νησιωτών.

Δε φθάνει που ο ίδιος ο κ. Χρυσοχοΐδης δεν είχε την ευθιξία να έχει ήδη υποβάλλει την παραίτησή του και παραμένει γαντζωμένος στην καρέκλα του.

Σήμερα, για να μαζέψουν το φιάσκο έφθασαν στο σημείο να βάλουν και την ΕΛ.ΑΣ να οργανώσει συνέντευξη Τύπου ουσιαστικά χωρίς δημοσιογράφους.

Η διαχειριστική ανικανότητα και η ανευθυνότητα της κυβέρνησης θα ήταν απλά γελοία, εάν δεν ήταν επικίνδυνη για την ασφάλεια των πολιτών».