Πολιτική

Υπόθεση Novartis: εισαγγελική έρευνα για τα απόρρητα έγγραφα του FBI

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η έρευνα διατάχθηκε μετά την αποστολή εγγράφου της Εισαγγελέως κατά της Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη.

Έρευνα για τις καταγγελίες περί διαρροής στοιχείων των απορρήτων εγγράφων του FBI, στην προανακριτική επιτροπή της βουλής, διέταξε ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας, Βαγγέλης Ιωαννίδης.

Η έρευνα διατάχθηκε μετά την αποστολή εγγράφου της Εισαγγελέως κατά της Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη, σύμφωνα με το οποίο οι αριθμοί πρωτοκόλλων και οι ημερομηνίες τους, έχουν διαρρεύσει στα μέλη της Προανακριτικής.

Την έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει εισαγγελέας ο οποίος καλείται να διερευνήσει όσα αναφέρει η Ελένη Τουλουπάκη στο απαντητικό έγγραφο που έστειλε προχθές στη Βουλή και το οποίο κοινοποίησε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Υπενθυμίζεται, ότι για τη διαβίβαση των εγγράφων του FBI έχει ξεσπάσει έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ελένη Τουλουπάκη και στα μέλη της προανακριτικής, και η εισαγγελέας κατά της διαφθοράς ανέφερε στο έγγραφο της ότι όποιος έχει στην κατοχή του αυτά τα έγγραφα ή γνωστοποίησε στην Επιτροπή στοιχεία από αυτά ή παρείχε αντίγραφα στην Επιτροπή, ενδεχομένως έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα.