Κοινωνία

Επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ

Ομάδα κουκουλοφόρων πραγματοποίησε καταδρομική επίθεση σε μαγαζιά και στη συνέχεια μπήκε στην ΑΣΟΕΕ. Στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Φωτογραφία αρχείου

Τεταμένη είναι και πάλι η κατάσταση γύρω από την ΑΣΟΕΕ, καθώς λίγο πριν τις 21:30 ομάδα περίπου 10 ατόμων που βγήκε από το Πανεπιστήμιο, έσπασε τζαμαρίες μαγαζιών και προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σε ένα ταχυφαγείο.

Οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες και αφού τα έκαναν γυαλιά – καρφιά, ξαναμπήκαν στην ΑΣΟΕΕ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας «Δράση» οι οποίοι πέταξαν εναντίον των νεαρών χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Λίγα λεπτά αργότερα μετέβησαν στο σημείο και δυνάμεις των ΜΑΤ οι οποίες βρίσκονται έξω από το ίδρυμα ενώ σύμφωνα με την αστυνομία μέσα υπάρχουν άτομα.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Πατησίων και στα δυο ρεύματα, από το ύψος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, έως την οδό Κοδριγκτώνος