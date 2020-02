Κοινωνία

Επεισόδια μεταξύ μεταναστών και ΜΑΤ στην Μόρια

Γενικός ξεσηκωμός στo hot spot μετά από μήνυμα που εστάλη στα κινητά προσφύγων και μεταναστών…

(εικόνα αρχείου)

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο ΚΥΤ της Μόριας μεταξύ μεταναστών και δυνάμεων της αστυνομίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου 100 ανήλικοι μετανάστες ξαφνικά ξεκίνησαν με τα υπάρχοντα τους από το ΚΥΤ της Μόριας με σκοπό να φτάσουν στη Μυτιλήνη, με την αστυνομία να τους κόβει τον δρόμο προς τη χώρα του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα μήνυμα που εστάλη στα κινητά μεταναστών ήταν η αφορμή να προκληθεί γενικός ξεσηκωμός στο ΚΥΤ της Μόριας.

Το μήνυμα ανέφερε πως πλοία είναι έτοιμα να αναχωρήσουν από το λιμάνι της Μυτιλήνης δωρεάν προς την Αθήνα.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα εκατοντάδες μετανάστες να ξεκινήσουν με τα πόδια από την Μόρια για τη Μυτιλήνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία σταμάτησε τους μετανάστες λίγο μετά τον καταυλισμό του ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ και οι μετανάστες γύρισαν πίσω στο ΚΥΤ, ενώ ΜΑΤ φυλάνε όλες τις εξόδους από το ΚΥΤ προς την Μυτιλήνη.

Πηγή: lesvospost.gr