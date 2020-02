Έβρος: Μάχη για να μην περάσουν οι μετανάστες τα σύνορα (εικόνες)

Μετανάστες προσπάθησαν να σπάσουν το μπλόκο των αστυνομικών στις Καστανιές. Μικρές ομάδες κατάφεραν να περάσουν κρυφά. Επί ποδός στρατός και αστυνομία.

Πολύ δύσκολη ήταν η νύχτα στις Καστανιές, αλλά και σε όλο το μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων, με συγκρούσεις αστυνομικών και μεταναστών οι οποίοι επιχειρούσαν να περάσουν από την Τουρκία στον Έβρο.



Παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία, τις συνεχείς περιπολίες στρατιωτών και συνοριοφυλάκων, η τεράστια συνοριογραμμή δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθεί και, σύμφωνα με το evrosnews.gr, εκατοντάδες άτομα κατάφεραν να περάσουν είτε μέσω του χερσαίου κομματιού στον βόρειο Έβρο, είτε μέσω του ποταμού αφού ο φετινός χειμώνας δεν έφερε χιόνια και βροχές και το νερό δεν είναι πάρα πολύ ώστε να δυσκολεύει το πέρασμα.



Ενδεικτικό των συγκρούσεων και της προσπάθειας των αστυνομικών να αναχαιτίσουν τους μετανάστες που προσπαθούσαν να σπάσουν τον κλοιό στις Καστανιές παρά την χρήση δακρυγόνων, είναι το βίντεο που ανέβασε στο Twitter ο δημοσιογράφος του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, Γιώργος Χρηστίδης ο οποίος βρέθηκε στο σημείο της έντασης από την τουρκική πλευρά.



Στο βίντεο ακούγονται εκρήξεις από τα δακρυγόνα της αστυνομίας, κραυγές από γυναίκες που βρίσκονται στο τουρκικό μέρος, ενώ κάποιοι από τους μετανάστες φαίνεται να απαντούν εκτοξεύοντας και αυτοί φωτοβολίδες προς τους Έλληνες αστυνομικούς.

Happening now in Kastanies #Evros where hundreds of migrants and refugees are trapped between Greece and Turkey, after Ankara stopped border controls and allowed -if not actively pushed- them there to pressure Europe. Greek police deter any crossing attempt with tear gas pic.twitter.com/M78yuSBNqQ