Κοινωνία

Τραγικό τέλος για αγνοούμενη στην Πεντέλη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας. Είχε δηλωθεί εξαφάνιση της. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας γυναίκας για την οποία είχε δηλωθεί εξαφάνιση, καθώς εντοπίστηκε νεκρή το πρωί του Σαββάτου στο 4ο χιλιόμετρο της περιφερειακής οδού Πεντέλης - Νέας Μακρής.

Η σορός της 48χρονης βρέθηκε απανθρακωμένη έξω από το αυτοκίνητό της, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

Στις έρευνες συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 03.00 μετά τη δήλωση εξαφάνισης που έγινε από τους συγγενείς της γυναίκας στην αστυνομία.