Πολιτική

Μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση ενισχύει τα μέτρα φύλαξης στα σύνορα

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Το σχέδιο της κυβέρνησης. Ποια είναι η κατάσταση στον Έβρο.

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να αποτιμηθεί στο σύνολό της η κατάσταση και να χαραχθούν τα επόμενα βήματα της Αθήνας με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στον Έβρο, αλλά και στα νησιά.

Στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και εκπρόσωποι του Λιμενικού Σώματος.

«Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να φυλάξουμε τα σύνορά μας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, εξερχόμενος της έκτακτης σύσκεψης. «Η Ελλάδα δέχθηκε χθες μία οργανωμένη, μαζική, παράνομη απόπειρα παραβίασης των συνόρων της και άντεξε, προστατεύοντας τα σύνορά μας και της Ευρώπης», είπε ξεκινώντας τις δηλώσεις τους έξω από το Μέγαρο Μαξίμου ο κ. Πέτσας και συνέχισε:

«Απετράπησαν περισσότερες από 4.000 παράνομες είσοδοι. Οι 66 που πέρασαν, κρατούνται και δεν έχουν καμία σχέση με το Ιντλίμπ. Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ευχαριστούν και συγχαίρουν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή, δίνοντας πραγματική μάχη. Ενισχύουμε τις δυνάμεις μας στην ξηρά και στη θάλασσα. Στον Έβρο μεταφέρονται επιπλέον δυνάμεις της Αστυνομίας και του Στρατού. Στα νησιά ενισχύονται οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και από σήμερα επιχειρούν συνολικά 52 σκάφη του Λιμενικού και του Πολεμικού Ναυτικού».

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέληξε σε έντονο ύφος: «Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να φυλάξουμε τα σύνορά μας».