Τρομακτική καραμπόλα τεσσάρων ποδηλάτων (βίντεο)

Η σοκαριστική στιγμή του ατυχήματος σε αγώνα ποδηλασίας.

Ένα σοκαριστικό ατύχημα "σημάδεψε" αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας.

Η καραμπόλα, στην οποία ενεπλάκησαν τέσσερις ποδηλάτες σημειώθηκε στον 30ο - και προτελευταίο - γύρο.

Σύμφωνα με τους κριτές το ατύχημα προκάλεσε η Ολλανδή πρωταθλήτρια Κίρστεν Βιλντ.

Σοβαρότερα τραυματίστηκε η Λίζμπεθ Σαλαζάρ από το Μεξικό η οποία μεταφέρθηκε με φορείο εκτός πίστας ενώ η Βρετανίδα Λόρα Κένι χρειάστηκε τέσσερα ράμματα προκειμένου να συνεχίσει τον αγώνα.