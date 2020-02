Οικονομία

Κορονοϊός: Αναβάλλεται το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Την αναβολή του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών ανακοίνωσαν οι διοργανωτές. Αναλυτικά η ανακοίνωση.

Αναβάλλεται για τα τέλη Μαΐου - αρχές Ιουνίου τη φετινή χρονιά το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών μετά και την εμφάνιση κρουσμάτων του κορονοϊού στη χώρα μας.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές «η χθεσινή ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που αναβάθμισε την εκτίμηση κινδύνου του κορονοϊού σε "πολύ υψηλή" μας υποχρεώνει να αναβάλουμε την εκδήλωση, σκεπτόμενοι πρωτίστως την προστασία και την ασφάλεια όλων των συνέδρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τους εργαζόμενους στο Φόρουμ, και τους κατοίκους της περιοχής. Ευχαριστούμε θερμά τους συνέδρους, χορηγούς, συνεργάτες, και όλους τους φίλους του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών για την διαρκή συμπαράσταση τους. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Φόρουμ θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες».

Η έναρξη του Φόρουμ είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι στη χώρα μας έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής τέσσερα συνολικά κρούσματα, εκ των οποίων τα δύο στη Θεσσαλονίκη.