Οικονομία

Aegean: Τι ισχύει για όσους θέλουν να αλλάξουν τα εισιτήριά τους

Έκτακτα μέτρα σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και αλλαγές στα εισιτήρια ανακοίνωσε η Aegean.

Όλα τα μέτρα προστασίας και πρόληψης για τον κορονοϊό λαμβάνει η ΑEGEAN, η οποία -όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της- έχει ήδη εντατικοποιήσει τους τακτικούς καθαρισμούς των αεροσκαφών μεταξύ όλων των πτήσεών της, σε όλους τους σταθμούς της χώρας και του εξωτερικού, κατά την διάρκεια της ημέρας αλλά και μετά την ολοκλήρωση των πτήσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Η AEGEAN ενημερώνει ότι βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές (ΕΟΔΥ) σε σχέση με θέματα που αφορούν τον κορονοϊό (Covid-19) ώστε να λαμβάνει όλες τις σχετικές οδηγίες που αφορούν την αερομεταφορά, είτε σαν γενική προληπτική προετοιμασία είτε για τις ενδεδειγμένες ενέργειες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις» σημειώνεται επίσης στην ανακοίνωση.

Τονίζει ακόμη πως πέραν των γενικών προληπτικών καθαρισμών «επιπλέον έχει ήδη δημιουργήσει και εφαρμόσει, σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία απολυμάνσεων, διαδικασία απολύμανσης που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που λάβει ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ ότι σε συγκεκριμένη πτήση υπήρξε μεταφορά επιβάτη με πιθανό κρούσμα».

Υπενθυμίζεται, πως η εταιρεία από τις 23 Φεβρουαρίου 2020 έχει δώσει τη δυνατότητα στους επιβάτες της που ταξιδεύουν έως 20 Μαρτίου 2020, να μεταθέσουν το εισιτήριο τους σε μεταγενέστερη ημερομηνία (ημερομηνία πραγματοποίησης του ταξιδιού έως 20 Οκτωβρίου 2020), χωρίς τέλη αλλαγής (rebooking fees).

Τέλος, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση πως «αρμόδιοι για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη διαχείριση πιθανών περιστατικών είναι αποκλειστικά ο ΕΟΔΥ και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας».