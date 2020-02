Κόσμος

Συνοδεία τουρκικού στρατού φτάνουν στα σύνορα οι μετανάστες (βίντεο)

Απροκάλυπτα οδηγούν εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες στα ελληνοτουρκικά σύνορα οι Τούρκοι στρατιώτες.

Με τη συνοδεία στρατιωτικών οχημάτων φτάνουν στα ελληνοτουρκικά σύνορα πρόσφυγες και μετανάστες.

Μάλιστα, στις 17.30 μια ομάδα μεταναστών έκοψε τον φράχτη σε κοντινή απόσταση από το φυλάκιο των Καστανεών με σκοπό να εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος.

Άμεσα επενέβησαν δύο ελαφρά, τροχοφόρα ανιχνευτικά οχήματα του στρατού (VBL) και οι άνδρες των ενόπλων δυνάμεων με τη βοήθεια της αστυνομίας δεν τους επέτρεψαν την είσοδο.

Όταν εμφανίστηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις από την άλλη πλευρά, όπως θα δείτε στο βίντεο, έπεσαν δακρυγόνα προς το ελληνικό έδαφος

Αυτή τη στιγμή έχει σφραγιστεί το σημείο και επισκευάζεται ο φράκτης.