Έβρος: “Ασφυξία” στα σύνορα (εικόνες)

Άλλη μια δύσκολη νύχτα στον Έβρο με δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες να έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα.

Περίπου 13.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν συγκεντρωθεί κατά μήκος των συνόρων Τουρκίας - Ελλάδας μετά την απειλή του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι θα αφήσει να περάσουν πρόσφυγες που θέλουν να πάνε στην Ευρώπη, ανακοίνωσε αργά χθες βράδυ ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

«Τουλάχιστον 13.000 άνθρωποι είναι παρόντες κατά μήκος των 212 χιλιομέτρων των συνόρων», κατά υπολογισμούς του ΔΟΜ. Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ, ανάμεσα στους μετανάστες και τους πρόσφυγες βρίσκονται «οικογένειες με μικρά παιδιά».

Ο ΔΟΜ διευκρίνισε ότι ομάδες του παρακολουθούν τις κινήσεις των μεταναστών και των προσφύγων από την Κωνσταντινούπολη ως τα σύνορα και διανέμουν βοήθεια στους πλέον ευάλωτους.

«Οι ομάδες οι οποίες εργάζονται κατά μήκος των συνόρων 212 χιλιομέτρων της Τουρκίας και της Ελλάδας (...) έχουν καταμετρήσει 13.000 ανθρώπους συγκεντρωμένους στα σύνορα στο Παζάρκουλε και στο Ιψάλα, καθώς και σε άλλες τοποθεσίες», ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι οι συγκεντρώσεις μεταναστών αριθμούν «από πολλές δεκάδες ως 3.000 και πλέον».

«Ο αριθμός των ανθρώπων που φεύγουν από την Αδριανούπολη (Εντιρνέ, βορειοδυτική Τουρκία) με σκοπό να περάσουν τα σύνορα μεγάλωνε κατά τη διάρκεια της ημέρας καθώς αυτοκίνητα, ταξί και λεωφορεία έφθασαν στην Κωνσταντινούπολη», σύμφωνα με τον επικεφαλής της αποστολής του ΔΟΜ στην Τουρκία Λάντο Γκβιλάβα.

«Οι περισσότεροι είναι άνδρες, αλλά βλέπουμε επίσης οικογένειες με μικρά παιδιά», πρόσθεσε.

Ο Λάντο Γκβιλάβα ανέφερε ότι ο ΔΟΜ διανέμει τρόφιμα και άλλα απαραίτητα, όμως καθώς επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, τόνισε πως είναι «ανήσυχος για τους πιο ευάλωτους και εκτεθειμένους» πρόσφυγες και μετανάστες.

Λεωφορεία γεμάτα με μετανάστες που ήλπιζαν να τους αφήσουν να μπουν στην Ευρώπη συνέχιζαν να φθάνουν το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη.

Η Τουρκία μισάνοιξε τις πόρτες προς την Ευρώπη την Παρασκευή, απειλώντας να αφήσει να περάσει νέο κύμα προσφύγων και μεταναστών αν δεν εξασφαλίσει ενεργή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μπραντεφέρ της με τη Ρωσία στη Συρία.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διεμήνυσε χθες Σάββατο: «Τι κάναμε χθες; Ανοίξαμε τις πόρτες. Δεν θα κλείσουμε τις πόρτες».