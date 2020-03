Κόσμος

Ανησυχία για τον Πάπα Φραγκίσκο – Αποσύρεται λόγω κρυολογήματος

Εμφανίστηκε μετά από μέρες στο παράθυρο της Πλατείας του Αγίου Πέτρου και προκάλεσε ανησυχία.

Ο πάπας Φραγκίσκος ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα κρυολόγημα θα τον αναγκάσει να μην αποσυρθεί για μία εβδομάδα, αρχής γενομένης από σήμερα, στα νότια της Ρώμης μαζί με κορυφαίους αξιωματούχους του Βατικανού για τη Σαρακοστή.

Ο ποντίφικας έκανε αυτήν την αιφνιδιαστική ανακοίνωση στους χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου. Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνισή του από την περασμένη Τετάρτη, όταν θεάθηκε να βήχει και να φταρνίζεται.

«Δυστυχώς, ένα κρυολόγημα θα με αναγκάσει να μην συμμετάσχω φέτος», είπε, βήχοντας αρκετές φορές. Ακουγόταν επίσης μπουκωμένος.

Ο πάπας ασθένησε σε μια περίοδο που η Ιταλία αντιμετωπίζει την επιδημία του νέου κορονοϊού. Ο εκπρόσωπός του πάντως, ο Ματέο Μπρούνι, διέψευσε τις φήμες ότι ο 83χρονος Φραγκίσκος πάσχει από κάτι πιο σοβαρό από ένα απλό κρυολόγημα.