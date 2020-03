Κοινωνία

Βίντεο- ντοκουμέντο: Τούρκοι ρίχνουν δακρυγόνα στους Έλληνες αστυνομικούς στον Έβρο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Προσπαθούν να…"βοηθήσουν" τους εγκλωβισμένους προκειμένου να περάσουν ελληνοτουρκικά σύνορα.

Πέρασμα στον Έβρο προσπαθούν να ανοίξουν οι Τούρκοι προκειμένου παράνομοι πρόσφυγες και μετανάστες να περάσουν τα ελληνικά σύνορα.

Εκσφενδονίζουν δακρυγόνα από την τουρκική πλευρά προς τους Έλληνες αστυνομικούς, που επιχειρούν να σταματήσουν το παράνομο προσφυγικό κύμα…

Από τις 06.00 το πρωί της Κυριακής μέχρι πριν από λίγο έχουν καταγραφεί περίπου 5.500 αποτροπές εισόδου παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 60 συλλήψεις και σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα.