Τοπικά Νέα

Συκαμνιά: Φωτιά σε κλειστή δομή φιλοξενίας (βίντεο)

Άγνωστοι πυρπόλησα δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, η οποία πλέον δε λειτουργεί.

Φωτιά έβαλαν άγνωστοι στην κλειστή δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών stage 2, στη Συκαμνιά, στη Λέσβο.

Η δομή έκλεισε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δυτικής Λέσβου, στις 31 Ιανουαρίου. Μέχρι τότε λειτουργούσε υπό την ευθύνη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Πηγή: stonisi.gr