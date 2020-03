Αθλητικά

Με… “αέρα” 7 βαθμών στα play off ο Ολυμπιακός

Νίκησε τον Παναιτωλικό και φαντάζει ως το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου

Με μεγάλο πλεονέκτημα επτά βαθμών θα μπει ο Ολυμπιακός στα πλέι οφ της Super League, όπου πλέον φαντάζει ως το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος με δύσκολη νίκη 2-0 επί του Παναιτωλικού στο «Γ. Καραϊσκάκης», χάρη στα γκολ του Μασούρα στο 60΄ και του Μπουχαλάκη στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, και αύξησαν τη διαφορά τους από τον δεύτερο ΠΑΟΚ, που άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στην Ξάνθη.

Μέσα σε ενθουσιώδες κλίμα, απόρροια των δύο συνεχόμενων μεγάλων νικών των Πειραιωτών σε Τούμπα και «Εμιρεϊτς», οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς (που έκανε τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι του Λονδίνου) έδειξαν επηρεασμένοι από την κούραση των διαδοχικών δύσκολων αγώνων και δυσκολεύτηκαν να διασπάσουν την καλά οργανωμένη άμυνα του Παναιτωλικού. Στο 5ο λεπτό ο Ελ Αραμπί έσπρωξε από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα, μετά την κεφαλιά του Χασάν, αλλά το γκολ ορθώς ακυρώθηκε ως οφσάιντ, ενώ στη συνέχεια ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να φτιάξει ευκαιρίες.

Το ματς διακόπηκε για περίπου πέντε λεπτά στο 30΄, όταν ο Μουνιέ χτύπησε κατά λάθος στο πρόσωπο τον Σα, με συνέπεια ο Πορτογάλος τερματοφύλακας να γεμίσει αίματα. Ο νεαρός Τζολάκης ετοιμάστηκε να μπει στο παιχνίδι, αλλά τελικά ο Σα συνέχισε, αφού του τοποθετήθηκε επίδεσμος στο κεφάλι. Λίγο αργότερα, πρόβλημα αντιμετώπισε και ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων, Κρίστοφερ Κνετ, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο από τον Χεσούς Φερνάντες.

Στις καθυστερήσεις του α΄ ημιχρόνου έγινε φάση ανάλογη (αλλά σαφώς πιο οριακή) με εκείνη του 5ου λεπτού, με τον Χασάν να παίρνει την κεφαλιά και τον Ελ Αραμπί να σκοράρει από κοντά. Ο διαιτητής Τσαγκαράκης αυτή τη φορά έδειξε σέντρα, αλλά μετά από υπόδειξη του VAR καταλογίστηκε οφσάιντ του Μαροκινού και το γκολ δεν μέτρησε.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός αύξησε την πίεσή του, με τον Μαρτίνς να «επιστρατεύει» γρήγορα (55΄) τον Βαλμπουενά. Ο Γάλλος ήταν για ακόμη μία φορά καθοριστικός, καθώς από δική του σέντρα στο 60΄ ο Μασούρας έπιασε την κεφαλιά, ο Φερνάντες δεν αντέδρασε σωστά και οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ που αναζητούσαν. Ο σκόρερ είχε ακόμη μία καλή φάση στο 69΄, καθώς βρέθηκε απέναντι από τον Φερνάντες αλλά δεν έκανε καλό τελείωμα. Οι Πειραιώτες διατήρησαν τον έλεγχο και δεν κινδύνεψαν ουσιαστικά, ενώ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπουχαλάκης με σουτ, πάλι από ασίστ του Βαλμπουενά, διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Γκασπάρ, Σεμέδο, Μπα (67΄ Σισέ), Ελαμπντελαουί, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Μασούρας, Ελ Αραμπί (90΄ Λοβέρα), Ραντζέλοβιτς (55΄ Βαλμπουενά), Χασάν

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Μάκης Χάβος): Κνετ (46΄ Φερνάντες), Κέβιν, Μαρσιάλ, Μαλής, Σιέστεντ, Ντάλσιο, Ταχάρ (75΄ Μιμίτο), Μουνιέ (90΄ Καββαδίας), Αλβαρες, Ντίας, Ντάουντα