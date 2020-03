Αθλητικά

Πήρε το clasico και “πάτησε” κορυφή η Ρεάλ

Ο νόμος του… “Μπερναμπέου”! Υποκλίθηκαν στη “Βασίλισσα”, Μέσι και Μπαρτσελόνα…

Με γκολ του 19χρονου Βινίσιους στο 71ο λεπτό και του Μαριάνο Ντίας στις καθυστερήσεις, η Ρεάλ πανηγύρισε τη νίκη στο clasico του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο σε σουίτα του γηπέδου, οι Μαδριλένοι νίκησαν 2-0 την Μπαρτσελόνα, ανέβηκαν ξανά στην κορυφή της La Liga και απέκτησαν πλεονέκτημα -περισσότερο ψυχολογικό παρά βαθμολογικό- στη μονομαχία των δύο «αιωνίων» για την κατάκτηση του τίτλου. Ηταν η πρώτη νίκη των «μερένγκες» επί των Καταλανών σε αγώνα πρωταθλήματος μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια (η προηγούμενη στις 2/4/2016 στο «Καμπ Νου») και η πρώτη στο «Μπερναμπέου» από τον Οκτώβριο του 2014.

Μετά από ένα πρώτο 20λεπτο που κυριάρχησαν τα λάθη και οι δυνατές μονομαχίες, η Μπαρτσελόνα έδειξε να επιβάλει το ρυθμό της, πήρε την κατοχή της μπάλας και δημιούργησε καλές ευκαιρίες με τους Γκριεζμάν στο 21΄ (σουτ άουτ από το ύψος του πέναλτι), Μέσι στο 38΄ (απέκρουσε ο Κουρτουά), αλλά κυρίως με τον Άρθουρ στο 34΄, σε μία φάση όπου ο Βραζιλιάνος βγήκε στην πλάτη της άμυνας, αλλά νικήθηκε στο τετ-α-τετ από τον Κουρτουά. Από την πλευρά τους, οι γηπεδούχοι έφυγαν αρκετές φορές με αξιώσεις στην αντεπίθεση, αλλά τους έλειψε η ψυχραιμία στην τελική πάσα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα άλλαξε, με τη Ρεάλ να είναι καλύτερη και να δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες. Ο Τερ Στέγκεν έκανε σπουδαία επέμβαση σε σουτ του Ίσκο στο 56΄, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα οι πρωταγωνιστές ήταν οι ίδιοι, αλλά αυτή τη φορά ο Γερμανός γκολκίπερ δεν συγκράτησε τη μπάλα στην κεφαλιά του Ίσκο και χρειάστηκε ο Πικέ να διώξει, πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Ο Μπενζεμά στο 63΄ αστόχησε από πλάγια θέση, ενώ στο 70΄ η Μπαρτσελόνα λίγο έλειψε να σκοράρει κόντρα στη ροή του αγώνα, αλλά ο Μπρεϊθγουέιτ, που μόλις είχε μπει στο παιχνίδι, έχασε μοναδική ευκαιρία απέναντι από τον Κουρτουά. Ένα λεπτό αργότερα, ο Κρόος βρήκε με εξαιρετική πάσα τον Βινίσιους στα αριστερά, ο νεαρός Βραζιλιάνος μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε από δύσκολη θέση, ο Πικέ έκανε την προβολή και άλλαξε την πορεία της μπάλας, που κατέληξε στα δίχτυα του αιφνιδιασμένου Τερ Στέγκεν. Οι «μπλαουγκράνα» δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν, παρά τις αλλαγές του Κίκε Σετιέν, και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μαριάνο Ντίας, στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα, διαμόρφωσε το τελικό 2-0.