Κόσμος

Πυραύλους εκτόξευσε η Βόρεια Κορέα (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πυραύλουν αγνώστου τύπου εκτόξευσε η Βόρεια Κορέα από την πόλη Γουονσάν.

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα στην εκτόξευση δύο πυραύλων αγνώστου τύπου από την πόλη Γουονσάν, που βρίσκεται στις ανατολικές ακτές της, προς την κατεύθυνση της θάλασσας, γνωστοποίησε το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε την Παρασκευή στρατιωτικά γυμνάσια, κάνοντας μια σπάνια το τελευταίο διάστημα δημόσια εμφάνιση εν μέσω των εντατικών προσπαθειών για να αποτραπεί η εξάπλωση της επιδημίας του κορονοϊού στη διεθνώς απομονωμένη χώρα.