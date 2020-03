Κοινωνία

Συνοδεία τουρκικής ακταιωρού βυθίστηκε η βάρκα όπου πνίγηκε ένα παιδί (βίντεο)

Βίντεο και φωτογραφίες έδωσε στην δημοσιότητα από το τραγικό περιστατικό το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος.

Συνοδεία τουρκικών ακταιωρών επιχειρούν να εισέλθουν στα Ελληνικά χωρικά ύδατα λέμβοι με αλλοδαπούς στο Αν. Αιγαίο, μπορεί να διαπιστωθεί από τα δύο βίντεο και τις δύο φωτογραφίες που αποδέσμευσε σήμερα το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Λιμενικού «και τα δύο βίντεο, όπως και το σχετικό φωτογραφικό υλικό προέρχονται από το ίδιο συμβάν το οποίο εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί ανοικτά της Λέσβου στην οριογραμμή των Ελληνικών χωρικών υδάτων.

Η λέμβος με τους αλλοδαπούς όπως φαίνεται και στα βίντεο, αλλά και στις φωτογραφίες, συνοδεύεται από τουρκική ακταιωρό η οποία παρακολουθεί την προσπάθεια του σκάφους του Λιμενικού Σώματος να αποτρέψει την είσοδο της λέμβου με τους αλλοδαπούς στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

Η λέμβος με τους αλλοδαπούς δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, αλλά αντίθετα κινείται με μεγάλη ταχύτητα κάνοντας ελιγμούς ενώ στο δεύτερο βίντεο φαίνεται ότι προσπαθεί να εμβολίσει το σκάφος του Λιμενικού Σώματος».

Στο περιστατικό αυτό έχασε την ζωή του ένα ανήλικο παιδί, όταν οι μετανάστες, σύμφωνα με το Λιμενικό, ανέτρεψαν μόνοι τους την βάρκα στην οποία επέβαιναν.