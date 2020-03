Πολιτική

Μεταναστευτικό: επικοινωνία Μητσοτάκη – Τραμπ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι συζήτησε ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο των ΗΠΑ…

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε, σήμερα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο ενημέρωσε για την κατάσταση στα ελληνο-τουρκικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα και τόνισε το αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας μας να υπερασπιστεί τα σύνορα της.

Ο Πρόεδρος Τράμπ αναγνώρισε το δικαίωμα της Ελλάδος να επιβάλει την νομοθεσία της στα σύνορα της.