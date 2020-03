Κοινωνία

Γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας

Επίθεση με γκαζάκια έκαναν τα ξημερώματα άγνωστοι σε πολυκατοικία όπου διαμένει δημοσιογράφος.

Γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας, στο Χαλάνδρι, όπου μένει δημοσιογράφος έβαλαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Τρίτης.

Η επίθεση έγινε λίγο πριν από τις 3:00 τα ξημερώματα.

Τα γκαζάκια πήραν φωτιά, οι φλόγες της οποίας έφτασαν στον πρώτο όροφο.

Τη στιγμή της ανάφλεξης περνούσε από το σημείο ομάδα ΔΙ.ΑΣ., ενώ η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα από τους αστυνομικούς και τους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Από την επίθεση δεν υπήρξε τραυματίας.