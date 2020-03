Υγεία - Περιβάλλον

Πρύτανης ΕΚΠΑ στον ΑΝΤ1: Το μήνυμα προς τα παιδιά που δε θα πάνε σήμερα σχολείο (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για έλλειψη κοινωνικής ευθύνης κατηγόρησε όσους «γυρνούν την πλάτη στα μέτρα για τις συγκεντρώσεις. Το μήνυμα στους μαθητές των οποίων τα σχολεία έκλεισαν από σήμερα.

«Πολύ καλά νέα» χαρακτήρισε το γεγονός ότι δεν υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού στη χώρα μας τα τελευταία 24ώρα, καθώς και τον αργό ρυθμό με τον οποίο φαίνεται προς το παρόν να εξαπλώνεται ο ιός, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δημόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο ίδιος κατηγόρησε όσους αψηφούν τα μέτρα που ελήφθησαν για τα καρναβάλια και τις συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους ότι έχουν «έλλειψη κοινωνικής ευθύνης».

Στέλνοντας μήνυμα στους μαθητές των οποίων τα σχολεία τέθηκαν εκτός λειτουργίας, για προληπτικούς λόγους, τους είπε «να μην πάνε στις καφετέριες», αφού «αυτά τα παιδιά από τα συγκεκριμένα σχολεία θεωρούνται υψηλού κινδύνου».

Εξέφρασε, τέλος, την αισιοδοξία του ότι, «αν συνεχιστεί με αυτό το ρυθμό η εξάπλωση, θα έρθει η άνοιξη, οπότε και λογικά αναμένουμε βελτίωση των συνθηκών, ενώ δίνουμε χρόνο στις δομές που ετοιμάζονται, για να ετοιμαστούν».