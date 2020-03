Κόσμος

“Κόλαση” στην Χιλή: Άγρια επεισόδια και φωτιές (εικόνες)

Στο απόλυτο χάος η χώρα. Φωτιές, συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών και φόβοι για κλιμάκωση.

Διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας συγκρούστηκαν χθες Δευτέρα στη Χιλή κι ένα κτίριο πυρπολήθηκε στο Σαντιάγο, καθώς μπήκε ένας μήνας που προβλέπονται πολλές μαζικές κινητοποιήσεις και οι αρχές εκφράζουν φόβους πως η βία θα αναζωπυρωθεί.

Μία διαδήλωση έγινε στην Πλατεία Ιταλίας, στην πρωτεύουσα. Αφού έπεσε η νύχτα, άνθρωποι με καλυμμένα πρόσωπα ενεπλάκησαν σε αψιμαχίες με δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας στους δρόμους γύρω από την «Πλατεία Αξιοπρέπειας», όπως μετονόμασαν οι διαδηλωτές τον χώρο αυτό, επίκεντρο του κινήματος αμφισβήτησης που συνταράξει το λατινοαμερικάνικο κράτος επί τέσσερις μήνες και πλέον, καθώς ξέσπασε η σοβαρότερη κοινωνική κρίση μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1990.

Ένα παλιό κτίριο πυρπολήθηκε για δεύτερη φορά.

Οι ταραχές επεκτάθηκαν και σε άλλες συνοικίες της πρωτεύουσας της Χιλής, όπου διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα και τους έβαλαν φωτιά, πριν διαλυθούν από την αστυνομία που έκανε χρήση δακρυγόνων κι εκτοξευτήρων νερού υπό πίεση.

Κινητοποιήσεις και βίαια επεισόδια αναφέρονταν επίσης μέχρι τα ξημερώματα και σε άλλες πόλεις, όπως η Βαλπαραΐσο (κεντρικά) και Κονσεψιόν (νότια).

Οι αρχές της Χιλής φοβούνται νέα κλιμάκωση της βίας τον Μάρτιο, μήνα που έχουν προγραμματιστεί διάφορες κινητοποιήσεις, ειδικά την ερχόμενη Κυριακή, παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Ο πρόεδρος Σεμπαστιάν Πινιέρα, που προωθεί διάφορα μέτρα στην προσπάθειά του να κατευνάσει την οργή των πολιτών, υπέγραψε χθες Δευτέρα νόμο που επεκτείνει τον ορισμό της γυναικοκτονίας ώστε να συμπεριλαμβάνει τους φόνους γυναικών από τους συντρόφους τους ακόμη κι αν δεν είναι παντρεμένοι ενώ προβλέπει επίσης αυστηρότερες ποινές.

Η κοινωνική κρίση στη Χιλή ξέσπασε τη 18η Οκτωβρίου: η σπίθα η οποία άναψε τη φωτιά ήταν η αύξηση της τιμής του εισιτηρίου του μετρό στο Σαντιάγο τις ώρες αιχμής. Το μέτρο ακυρώθηκε, αλλά αφού οι κινητοποιήσεις είχαν ήδη πάρει χαρακτήρα εξέγερσης. Τα επεισόδια, οι λεηλασίες και οι εμπρησμοί στοίχισαν — κατά τον επίσημο απολογισμό — τη ζωή σε 31 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες άλλοι πολίτες έχουν τραυματιστεί.