Κοινωνία

Κακοκαιρία προ των πυλών

Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Πού θα «ανοίξουν» οι ουρανοί. Πόσο θα κρατήσει. Πότε θα υποχωρήσει η κακοκαιρία.

Επιδείνωση του καιρού, με ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα, αναμένεται από το βράδυ σήμερα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν από τις βραδινές ώρες της Τρίτης στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, οι οποίες γρήγορα θα επεκταθούν σε όλα τα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Έως το πρωί της Τετάρτης, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν το σύνολο των ηπειρωτικών και τη Δυτική Κρήτη.

Από το μεσημέρι της Τετάρτης, βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, έως το βράδυ όμως θα περιοριστούν στη Μακεδονία, στη Θράκη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση την Τετάρτη.

Την Πέμπτη βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες αναμένονται κυρίως στις θαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές.

Σήμερα οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ, προς το βράδυ όμως στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα φτάνουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας απόψε οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς-βορειοδυτικούς έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν έως το βράδυ της Τετάρτης, οπότε δεν θα ξεπερνούν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Το meteo επισημαίνει ότι στο Κεντρικό και στο Βόρειο Αιγαίο αναμένεται υψηλός κυματισμός από το βράδυ της Τρίτης έως το απόγευμα της Τετάρτης.