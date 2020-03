Life

Ανατριχιαστικό ατύχημα για την Τζένη Ζαχαροπούλου (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Τζένη Ζαχαροπούλου μιλά στην εμπομπή "Το Πρωινό" για την παράσταση "Η σκιά του Μαρτ", την εγγονή της και περιγράφει το ατύχημά που είχε στον δρόμο.