Στην Άγκυρα ο Ζοζέπ Μπορέλ

Για «συνομιλίες σε υψηλό επίπεδο» μεταβαίνει στην Τουρκία ο Ευρωπαίος διπλωμάτης, λίγο πριν από τη Σύνοδο των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ μεταβαίνει σήμερα και αύριο, Τετάρτη, στην Άγκυρα για συνομιλίες σε «υψηλό επίπεδο» σχετικά με την κατάσταση στην επαρχία Ιντλίμπ, στη βορειοδυτική Συρία, ανέφερε η ΕΕ σε ανακοίνωση.

Ο Μπορέλ, ο οποίος συνοδεύεται από τον ευρωπαίο επίτροπο για τη Διαχείριση Κρίσεων Γιάνεζ Λέναρτσιτς, θα συνομιλήσει με τούρκους αξιωματούχους για τις «ανθρωπιστικές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό» που έχει η σύγκρουση στη Συρία, «καθώς και η κατάσταση των Σύρων προσφύγων στην Τουρκία».

«Στη διάρκεια της επίσκεψής τους στην Άγκυρα, θα συναντήσουν συνομιλητές υψηλού επιπέδου από τις τουρκικές αρχές», αναφέρεται στην ανακοίνωση χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Ζάγκρεμπ υπό την προεδρία του Μπορέλ την οποία αιτήθηκε η Ελλάδα με αφορμή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα σύνορά της, ενώ στην ημερήσια διάταξη της οποίας θα είναι οι εντάσεις με την Τουρκία και η σύγκρουση στη Συρία.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ εξέφρασε την Παρασκευή την ανησυχία του για έναν «κίνδυνο μείζονος διεθνούς στρατιωτικής σύγκρουσης» στη Συρία.

Ο επίτροπος Λέναρτσιτς θα συνεχίσει από την πλευρά του την παραμονή του στην Τουρκία επισκεπτόμενος «εγκαταστάσεις για πρόσφυγες στην Γκαζιαντέπ (νοτιοανατολική Τουρκία)».

Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε χθες, Δευτέρα, την Ευρώπη «να επωμισθεί το μερίδιό της από το βάρος» της υποδοχής των μεταναστών και των προσφύγων από τη Συρία, αφού τους άνοιξε τις πόρτες προς τη Γηραιά Ήπειρο επιδιώκοντας να λάβει περισσότερη δυτική υποστήριξη στη Συρία.

«Από τότε που ανοίξαμε τα σύνορά μας, ο αριθμός αυτών που κατευθύνθηκαν προς την Ευρώπη έφθασε τις εκατοντάδες χιλιάδες. Σύντομα ο αριθμός αυτός θα είναι εκατομμύρια», υποστήριξε ο Ερντογάν.