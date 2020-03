Πολιτική

Κυβερνητικές πηγές σε Ερντογάν: Όποιος έχει το δίκαιο με το μέρος του συζητά

Την απροθυμία Ερντογάν να καθίσει στο ίδιο διαπραγματευτικό τραπέζι με τον Μητσοτάκη αποκάλυψε ο Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας. Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές.

Απάντηση στις αποκαλύψεις που έκανε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ για την «άρνηση του Ταγίπ Ερντογάν να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη» δίνουν κυβερνητικές πηγές.

«Όποιος έχει το δίκαιο με το μέρος του, δεν έχει πρόβλημα να συζητήσει με κανέναν. Άλλοι είναι αυτοί που δυσκολεύονται». «Παζαρεύουν χρησιμοποιώντας ως πιόνια απελπισμένους ανθρώπους. Θυμήθηκαν τώρα το Διεθνές Δίκαιο που παραβιάζουν συστηματικά εδώ και χρόνια. Η πολιτική της Ελλάδας δεν αλλάζει. Θα προστατεύσουμε τα σύνορά μας, τα σύνορα της Ευρώπης», σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές.

Νωρίτερα, στην αποκάλυψη ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αρνήθηκε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προχώρησε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ.

Σύμφωνα με το euractiv.com, ο Μπορίσοφ είχε αναλάβει πρωτοβουλία που θα έφερνε στο τραπέζι των συζητήσεων στη Σόφια την Ελλάδα, την Τουρκία και Ευρωπαίους ηγέτες, ώστε να αποφευχθεί μια νέα προσφυγική κρίση.

«Προσπάθησα πολύ για να οργανώσω αυτή τη συνάντηση σε ένα ευρύτερο επίπεδο» είπε ο Μπορίσοφ και αφήνει υπαινιγμούς ότι η συνάντηση δεν έγινε εξαιτίας της αστυνομικής βίας στα ελληνικά σύνορα.

«Μετά ενημερωθήκαμε ότι υπήρξαν νεκροί μετανάστες. Κάποιοι από τους ομολόγους μου δεν δίστασαν να ανεβάσουν τις απόψεις τους για τις πληροφορίες αυτές στο διαδίκτυο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Βούλγαρο πρωθυπουργό «την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος Ερντογάν ήταν έτοιμος να έρθει στη Σόφια την Παρασκευή, αλλά η απροθυμία του να καθίσει στο τραπέζι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη οδήγησε τελικά στο να μην γίνει αυτή η συνάντηση».