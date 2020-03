Πολιτισμός

Ο Τσικ Κόρια στην Αθήνα

Έρχεται τον επόμενο μήνα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για ένα και μοναδικό ρεσιτάλ.

Είναι ο μοναδικός μουσικός που έχει κερδίσει τα περισσότερα Latin Grammy Awards στην κατηγορία Best Instrumental Album, ένας από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που έχει στο ενεργητικό του περισσότερες από 65 υποψηφιότητες στην ιστορία του θεσμού, ενώ κέρδισε πρόσφατα το 23ο Grammy της καριέρας του για το καλύτερο άλμπουμ latin jazz, το «Antidote» με την Spanish Heart Band.

Ο λόγος για τον θρυλικό Τσικ Κορία, τον πιανίστα και συνθέτη που εξερευνά ακαταπόνητος, εδώ και πενήντα χρόνια, τα όρια ανάμεσα στην τζαζ και την κλασική μουσική, ο οποίος έρχεται τον επόμενο μήνα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για ένα και μοναδικό ρεσιτάλ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του.

Εμφανίζεται με αυτοσχεδιαστική διάθεση στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, την Τρίτη, 7 Απριλίου, στις 20:30 και υπόσχεται στο κοινό μια βραδιά που συνδυάζει με αναπάντεχο τρόπο τον Μότσαρτ με τον Γκέρσουιν, τον Σκριάμπιν με τον Μπιλ Έβανς και τον Σκαρλάττι με τον Αντόνιο Κάρλος Ζομπίμ.

Oι «New York Times» τoν χαρακτήρισαν «φωτεινό, χειμαρρώδη, αιώνια νέο», ενώ ο Στινγκ «απίστευτο βιρτουόζο» με εκρηκτική μουσικότητα και δύναμη. Στην εντυπωσιακή πορεία του, ο Τσικ Κορία έχει ηχογραφήσει πάνω από 200 δίσκους και έχει ασχοληθεί με την avant-garde, το bebop, τη fusion, τη συμφωνική μουσική, τη μουσική δωματίου, αλλά και με τραγούδια για παιδιά.

Η προπώληση των εισιτηρίων για το ρεσιτάλ του Τσικ Κορία στο Μέγαρο έχει ήδη ξεκινήσει.