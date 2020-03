Κοινωνία

Έβρος: Απετράπησαν πάνω από 26000 παράνομες είσοδοι στην χώρα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μάχη για να αποτρέψουν τις μαζικές παράνομες εισόδους στην χώρα δίνουν αστυνομία και στρατός. Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Από τις 06.00 το πρωί ως τις 18.00 το απόγευμα της Τρίτης δεν επιτράπηκε η παράνομη είσοδος στην Ελλάδα, στην περιοχή του Έβρου, συνολικά σε 1.500 άτομα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Στο ίδιο διάστημα συνελήφθησαν 32 άτομα για παράνομη είσοδο στη χώρα, κυρίως από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές τόνιζαν ότι από τις 06.00 το πρωί του Σαββάτου ως τις 18.00 το απόγευμα της Τρίτης αποτράπηκε η παράνομη είσοδος στη χώρα συνολικά σε 26532 άτομα και συνελήφθησαν συνολικά 218 άτομα.

Οι συλληφθέντες έχουν μεταφερθεί σε κέντρα κράτησης μεταναστών και οι καταδικασθέντες (για παράνομη είσοδο) σε καταστήματα κράτησης.