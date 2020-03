Κοινωνία

Δολοφονία στου Φιλοπάππου: “Καμπάνα” χωρίς ελαφρυντικά στον ανήλικο δράστη

Η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ανηλίκων για την δολοφονία του Νικόλα Μουστάκα.

Σε οκτώ χρόνια κάθειρξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικού καταδίκασε το Τριμελές Εφετείο Ανηλίκων τον τρίτο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 25χρονου Νικόλα Μουστάκα τον δεκαπενταύγουστο του 2018 στον λόφο Φιλοπάππου.

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, καθώς ο 18χρονος σήμερα πακιστανικής καταγωγής κατηγορούμενος, ήταν σε ηλικία 17 ετών όταν έγινε η επίθεση στον άτυχο νεαρό.

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στο έγκλημα και πως το μόνο που έκανε εκείνη την ώρα ήταν να κρατά την Πορτογαλίδα φίλη του 25χρονου, χωρίς να βλέπει τι έκαναν οι άλλοι δύο ενήλικες συγκατηγορούμενοί του, που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

«Να κλέψω πήγαινα και όχι να σκοτώσω», φέρεται να είπε στους δικαστές, αλλά δεν ζήτησε συγγνώμη για τη δολοφονία του Νικόλα Μουστάκα.

Ο 25χρονος Νικόλας εργαζόταν στο εξωτερικό και είχε έρθει στην Ελλάδα για να περάσει κάποιες μέρες με την οικογένειά του. Στις 15 Αυγούστου 2018, ανέβηκε στον λόφο Φιλοπάππου μαζί με την Πορτογαλίδα φίλη του, όπου δέχθηκε επίθεση από τους τρεις κατηγορουμένους με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό, χάνοντας τη ζωή του.