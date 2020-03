Κόσμος

Φονικοί ανεμοστρόβιλοι “χτύπησαν” το Τενεσί (εικόνες)

Νεκροί και τεράστιες καταστροφές. Οι διασώστες επικεντρώνονται στον εντοπισμό τυχόν επιζώντων και αγνοουμένων.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν το Τενεσί, ιδίως την πρωτεύουσα Νάσβιλ, ανακοίνωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων της πολιτείας.

Οι διασώστες επικεντρώνονται στον εντοπισμό τυχόν επιζώντων και αγνοουμένων, επιβεβαίωσε αξιωματούχος της Αρχής Διαχείρισης Εκτάκτων Περιστατικών του Τενεσί.



Επομένως, υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός από τους ανεμοστρόβιλους που έπληξαν την πολιτεία στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη να αυξηθεί περαιτέρω.