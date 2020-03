Life

Ο κορονοϊός απειλεί και την Eurovision

"Φουντώνουν" οι φήμες ότι ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision οδεύει προς … ακύρωση λόγω της παγκόσμιας κρίσης που έχει ξεσπάσει με την εξάπλωση του κορονοϊού.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Την ερχόμενη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η συνάντηση των αρχηγών των αποστολών που συμμετέχουν στον φετινό διαγωνισμό ώστε να γίνει η παρουσίαση, η ενημέρωση και να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες σχετικά με το φετινό show από τους Ολλανδούς παραγωγούς. Η μία χώρα όμως μετά την άλλη ακυρώνουν την συμμετοχή τους λόγω πρόσφατων κρουσμάτων. Φιλανδία, Σουηδία και Ισραήλ αποφάσισαν να μην ταξιδέψουν ως το Ρότερνταμ και έχουν ζητήσει να συμμετέχουν στη συνάντηση των αρχηγών μέσω διαδικτύου, ενώ από τη συνάντηση αυτή θα απουσιάζει τελικά και το … «μεγάλο αφεντικό» της Eurovision, ο παραγωγός John Ola καθώς και αυτός βρίσκεται σε καραντίνα λόγω κρούσματος στο εργασιακό του περιβάλλον.

Η Ελλάδα και η Κύπρος μέχρι στιγμής φαίνεται πως θα συμμετέχουν κανονικά στην συγκεκριμένη συνάντηση.

Οι ετοιμασίες για τη φετινή Eurovision μπορεί να συνεχίζονται κανονικά ωστόσο και στην Ολλανδία όπου έχει αναλάβει την διοργάνωση αλλά και στις χώρες όπου συμμετέχουν επικρατεί ανησυχία και φόβος για τη μετάδοση του ιού σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση υπολογίζεται ότι θα συγκεντρωθούν πάνω από 65.000 άνθρωποι είτε για να εργαστούν πάνω σε αυτό είτε για να το παρακολουθήσουν από κοντά.

Οι υπεύθυνοι έχουν ενημερώσει πως έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν το plan B αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για οποιαδήποτε απόφαση. Συνεργάζονται στενά με το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας της Ολλανδίας παρακολουθώντας τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που κυκλοφορούν στο ενδεχόμενο ακύρωσης της φετινής Eurovision τα σενάρια είναι δύο: είτε η μεταφορά της σε κάποια άλλη ημερομηνία, είτε να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός κεκλεισμένων των θυρών, δηλαδή χωρίς την παρουσία κοινού και θα υπάρχει μόνο τηλεοπτική κάλυψη.

Σίγουρα η απόφαση θα πρέπει να παρθεί τις επόμενες ημέρες καθώς οι αποστολές έχουν ήδη αρχίσει να καλύπτουν τα έξοδα που χρειάζονται για την συμμετοχή τους, ενώ λύσεις στην περίπτωση ακύρωσης θα πρέπει να βρεθούν και για την τοπική κοινωνία αφού θα χαθούν πολλά χρήματα από τους επισκέπτες που θα ερχόντουσαν. Ήδη έχουν αρχίσει οι μαζικές ακυρώσεις κρατήσεων λόγω του κορονοϊού αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανησυχία των κατοίκων, και για τον λόγο αυτό οι ξενοδόχοι έχουν ήδη αρχίσει να ρίχνουν τις τιμές των δωματίων.