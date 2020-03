Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία

Έκκληση από το ΕΚΕΑ για εθελοντική αιμοδοσία λόγω κορονοϊού. Ο ιός έχει προκαλέσει μείωση των αποθεμάτων αίματος.

Έκκληση σε εθελοντές αιμοδότες, σε συλλόγους και ομάδες αιμοδοτών και στις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας των νοσοκομείων απευθύνει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) για τη συνέχιση αλλά και την εντατικοποίηση των οργανωμένων δράσεων για αιμοδοσία, με σκοπό να διασφαλιστεί η επάρκεια της χώρας σε αίμα και η κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού.

Η έκκληση γίνεται με αφορμή την επίπτωση στη ροή των αιμοδοτών προς τα νοσοκομεία που προκαλεί η έξαρση της επιδημίας του νέου κορονοϊού Covid-19. Η μείωση των αιμοδοτών έχει προκαλέσει μείωση και των αποθεμάτων αίματος, γεγονός που στην Κίνα και την Ιταλία προβληματίζει τους υπεύθυνους των υγειονομικών συστημάτων που αναζητούν εσπευσμένα λύσεις.

«Ο δικαιολογημένος φόβος των πολιτών να πλησιάσουν τα νοσοκομεία, σύσταση που υποστηρίζεται και από όλους τους παγκόσμιους και εθνικούς φορείς υγείας (ΠΟΥ, ΕΟΔΥ, Υπ. Υγείας, ECDC) για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας, έχει αναπόφευκτα επίπτωση στην προσέλευση αιμοδοτών και εν δυνάμει προκαλεί οξεία μείωση των αποθεμάτων αίματος, γεγονός που ήδη απασχολεί την Κίνα και τη Βόρεια Ιταλία» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΕΚΕΑ.

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΚΕΑ ζητεί «με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης του για την ασφάλεια του αίματος και των αιμοδοτών αλλά και για τα αποθέματα αίματος της χώρας» να ενεργοποιηθούν όλοι όσοι βρίσκονται στο σχετικό πεδίο. Έτσι:

Καλεί όλους τους εθελοντές αιμοδότες να συνεχίσουν να προσφέρουν το δώρο ζωής προς τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη

Καλεί τις Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας και τους Συλλόγους και Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών να οργανώσουν εξορμήσεις εθελοντικής αιμοδοσίας εκτός νοσοκομείων, όπως συστήνεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η ανακοίνωση του ΕΚΕΑ:

Η επιδημία από τον νέο κορονοϊό, με πρώτη εμφάνιση στην Κίνα το Δεκέμβρη του 2019, εξαπλώνεται ταχέως και κρούσματα υπάρχουν σε αρκετές χώρες της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας. Ο κορονοϊός, είναι αναπνευστικός ιός, μεταδιδόμενος με σταγονίδια και μπορεί να προκαλέσει από κοινό κρυολόγημα μέχρι το σύνδρομο βαριάς αναπνευστικής ανεπάρκειας COVID-19.

Παρά την ταχεία εξάπλωση τα περισσότερα περιστατικά παραμένουν ασυμπτωματικά και η νόσος έχει χαμηλή θνητότητα που φθάνει το 2% μεταξύ των νοσούντων, ωστόσο η ευρεία διάχυση της πληροφορίας αλλά και η διαχείρισή της από τα ΜΜΕ έχει προκαλέσει πανικό σε παγκόσμιο επίπεδο, με επιπτώσεις στην οικονομία, στη μετακίνηση αγαθών και ατόμων, σε υπηρεσίες και δομές του κράτους και ως αναμένεται και στην επάρκεια αίματος.

Ο δικαιολογημένος φόβος των πολιτών να πλησιάσουν τα νοσοκομεία, σύσταση που υποστηρίζεται και από όλους τους παγκόσμιους και εθνικούς φορείς υγείας (WHO, ΕΟΔΥ, Υπ. Υγείας, ECDC) για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας, έχει αναπόφευκτα επίπτωση στην προσέλευση αιμοδοτών και εν δυνάμει προκαλεί οξεία μείωση των αποθεμάτων αίματος, γεγονός που ήδη απασχολεί την Κίνα και τη Βόρεια Ιταλία.

Το ΕΚΕΑ με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης του για την ασφάλεια του αίματος και των αιμοδοτών αλλά και για τα αποθέματα αίματος της χώρας:

Να μην αφήσουμε καμία ζωή να κινδυνέψει

Να πολεμήσουμε τον πανικό με σωστή πληροφόρηση

Να είμαστε εκεί για τον άλλο στα εύκολα και στα δύσκολα»