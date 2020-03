Κόσμος

Κορονοϊός: Η Βασίλισσα Ελισάβετ φοβάται και παίρνει μέτρα (εικόνες)

Οι προειδοποιήσεις της βρετανικής κυβέρνησης ότι οι ηλικιωμένοι κινδυνεύουν από τον κορονοϊό επηρέασε την Αυτού Μεγαλειότητα.

Λαμβάνοντας υπόψιν της σοβαρά τον θανάσιμο κίνδυνο που διατρέχουν οι ηλικιωμένοι από τον κορονοϊό φόρεσε γάντια σε τελετή απονομής μεταλλίων στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε αυτή την τελετή το 1952.

Να σημειωθεί, ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ δεν έχει φορέσει ποτέ ξανά γάντια στην συγκεκριμένη τελετή, από τότε που την ίδρυσε, το 1952.

Η απόφαση της Βασίλισσας Ελισάβετ να καλύψει τα χέρια της με γάντια, ήρθε καθώς η βρετανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι το ποσοστό θνησιμότητας για τους μολυσμένους ανθρώπους είναι «σημαντικά αυξημένο» μεταξύ των ηλικιωμένων.