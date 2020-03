Κόσμος

Φονικές κατολισθήσεις και εικόνες σοκ από τη Βραζιλία

Τεράστιες καταστροφές, νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες που πλήττουν τη Βραζιλία.

Τουλάχιστον 16 νεκροί είναι ο απολογισμός κατολισθήσεων που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Βραζιλία, ενώ δεκάδες ακόμα αγνοούνται.

Oι άνθρωποι χάθηκαν σε διάφορες πόλεις της πολιτείας του Σάο Πάολο.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσει ξανά κάποιος εκεί ξανά», δήλωσε ο πρόεδρος κοινότητας από την οποία εκτοπίστηκαν 200 άνθρωποι,

Η νοτιοανατολική Βραζιλία πλήττεται από τις χειρότερες βροχές του χρόνου, οι οποίες έχουν προκαλέσει πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Τον περασμένο Ιανουάριο, ωστόσο, δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολισθήσεις.

Μέρη του Ρίο ντε Τζανέιρο επίσης πλημμύρισαν την Κυριακή και τη Δευτέρα, με τις αρχές να μετρούν επτά νεκρούς.

Σύμφωνα με τις Αρχές πάνω από 5000 κόσμου έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους.