Κοινωνία

Έβρος: Τούρκοι αστυνομικοί εκτοξεύουν δακρυγόνα στους Έλληνες (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που βρίσκονται από το πρωί σε εξέλιξη.

Νέος κύκλος επεισοδίων ξεκίνησε το πρωί στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στον Έβρο και συγκεκριμένα στο φυλάκιο των Καστανέων.

Έλληνες αστυνομικοί δέχθηκαν ξαφνικά επίθεση με χημικά και δακρυγόνα, που εκτοξεύτηκαν από την άλλη πλευρά, ενώ πλήθος προσφύγων και μεταναστών συγκεντρώθηκε εκ νέου στο σημείο με στόχο να περάσει τα σύνορα.

Όπως μαρτυρούν οι εικόνες που καταγράφηκαν από το σημείο, οι Έλληνες αστυνομικοί δέχθηκαν χημικά και δακρυγόνα από εκτοξευτήρα Τούρκων αστυνομικών.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., έχοντας στο πλευρό τους το Στρατό και τους συνοριοφύλακες, απάντησαν στους Τούρκους.

Παράλληλα, πλήθος κόσμου από την άλλη πλευρά επιχείρησε να παραβιάσει το φράχτη, με τις ελληνικές δυνάμεις να αντιδρούν και πάλι άμεσα.

Υπολογίζεται ότι βρίσκονται συγκεντρωμένα στο σημείο περίπου 1000 άτομα που θέλουν να περάσουν σε ελληνικό έδαφος.

Κομμάτια, μάλιστα του φράχτη έχουν πάρει φωτιά.